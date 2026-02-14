Quinto lugar para Elier en campeonato nacional

Quinto lugar para el Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa en el campeonato nacional de ajedrez

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, se ubicó en un destacado 5to lugar, en el campeonato nacional de ajedrez ,qué tuvo de sede al Hotel Girasol de la capital del país.

Miranda Mesa campeón del 2023, ganó 3 partidas, entabló 5 y perdió una frente a su homólogo Dylan Berdayes.

Con su actuación ganó 3 puntos para su coeficiente Elo de 2442.

En el campeonato absoluto de ajedrez se coronó el Santiaguero Lelis Martínez en solitario con 7 puntos de 9 posibles, venciendo en la ronda del adiós al Maestro Internacional habanero Daniel Hidalgo Díaz. Es la primera ocasión que gana un trebejista de esta oriental provincia.

Por Villa Clara la mejor fué la actuación del Gran Maestro Ermes Espinosa Veloz, quién nuevamente se convierte en subcampeón nacional. Ermes venció en la ronda final, al Maestro FIDE, César Alejandro Pérez, para culminar con 6.5 puntos he incrementar 12 puntos a su Elo de 2461. La medalla de bronce para el campeón destronado , el internacional,Jorge Roberto Elías con 6 puntos.

Otro destacado por Villa Clara el juvenil remediado, Dereck Alejandro González Hernández, quién finalizó con 5 puntos y el mejor incremento Elo del torneo con 71 unidades para sumar a sus 2266 quedando en el 9no lugar.

El otro Villaclareño en la Justa el internacional caibarienense Diasmany Otero Acosta, se ubicó en el 11 no lugar con un incremento de Elo de 15 puntos.

Según anunció la federación Cubana de ajedrez,el próximo 1ro de marzo se confeccionará la preselección nacional del juego ciencia que tiene como principal evento del año, la olimpiada Mundial de ajedrez.

Imagen: Archivo CMHS.