sábado, febrero 14, 2026
Belkis Jiménez
cmhs_radio_caibarien._

Ayer celebramos el Día Mundial de la Radio, ese medio noble, cercano y eterno que, a pesar del avance de las tecnologías, sigue siendo una de las formas de comunicación más importantes y humanas que existen.
La radio acompaña, informa, educa, entretiene y da voz a las comunidades. Está presente en los momentos felices y también en los difíciles; llega a donde otros no pueden y se convierte en compañía para millones de personas.
En este día reconocemos a los radialistas, verdaderos apasionados de la palabra, el sonido y la verdad. Mujeres y hombres que con profesionalismo, sensibilidad y compromiso social mantienen viva la magia de la radio, muchas veces con pocos recursos, pero con enorme vocación.
Gracias por informar con responsabilidad, por emocionar con historias, por orientar a la población y por defender la cultura, la identidad y los valores de nuestros pueblos.
Felicidades a todos los radialistas.
Que nunca se apague la voz de la radio, ni su capacidad de unir corazones.

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

