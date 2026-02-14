Ayer celebramos el Día Mundial de la Radio, ese medio noble, cercano y eterno que, a pesar del avance de las tecnologías, sigue siendo una de las formas de comunicación más importantes y humanas que existen.

La radio acompaña, informa, educa, entretiene y da voz a las comunidades. Está presente en los momentos felices y también en los difíciles; llega a donde otros no pueden y se convierte en compañía para millones de personas.

En este día reconocemos a los radialistas, verdaderos apasionados de la palabra, el sonido y la verdad. Mujeres y hombres que con profesionalismo, sensibilidad y compromiso social mantienen viva la magia de la radio, muchas veces con pocos recursos, pero con enorme vocación.

Gracias por informar con responsabilidad, por emocionar con historias, por orientar a la población y por defender la cultura, la identidad y los valores de nuestros pueblos.

Felicidades a todos los radialistas.

Que nunca se apague la voz de la radio, ni su capacidad de unir corazones.