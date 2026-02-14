sábado, febrero 14, 2026
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) convoca a todas las personas interesadas en obtener el 12 grado, que aún no cuenten con ese nivel de escolaridad.
📌 Requisitos para la matrícula:
Certificación de 9no grado.
Una foto.
Carné de identidad (CI).
🗓 Fecha de cierre:
La matrícula cierra el próximo martes.
⏳ Duración del curso:
El programa tiene una duración de 2 años, al concluir se obtiene el 12 grado.
🕒 Horario de clases:
De lunes a jueves, en el horario de 3:30 pm a 5:30 pm.
👉 Una oportunidad para continuar estudios, superarse y abrir nuevas puertas en lo laboral y personal.
¡No dejes pasar esta posibilidad!

Imagen: Archivo CMHS.

Belkis Jiménez

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

