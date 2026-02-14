La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) convoca a todas las personas interesadas en obtener el 12 grado, que aún no cuenten con ese nivel de escolaridad.

📌 Requisitos para la matrícula:

Certificación de 9no grado.

Una foto.

Carné de identidad (CI).

🗓 Fecha de cierre:

La matrícula cierra el próximo martes.

⏳ Duración del curso:

El programa tiene una duración de 2 años, al concluir se obtiene el 12 grado.

🕒 Horario de clases:

De lunes a jueves, en el horario de 3:30 pm a 5:30 pm.

👉 Una oportunidad para continuar estudios, superarse y abrir nuevas puertas en lo laboral y personal.

¡No dejes pasar esta posibilidad!

Imagen: Archivo CMHS.