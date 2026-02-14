La Cultura se reorganiza en Remedios ante la actual crisis energética

Por Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

En medio de la compleja situación energética que vive el país, el sistema de la Cultura en el municipio de Remedios ha implementado un grupo de medidas que permiten mantener la vida cultural activa, con énfasis en el trabajo comunitario y la participación de artistas profesionales y aficionados.

Iliet Leiva Marrero, directora municipal de Cultura.

Así lo explicó Iliet Leiva Marrero, directora municipal de Cultura, quien detalló las principales líneas de trabajo que se desarrollan actualmente en el territorio.

Según precisó, de lunes a jueves se mantienen abiertas las instituciones culturales del municipio, entre ellas museos, galerías y casas de cultura, con ajustes en los horarios y en las dinámicas de funcionamiento, en correspondencia con el uso racional de la energía eléctrica.

Leiva Marrero señaló que estas decisiones buscan garantizar el acceso de la población a los espacios culturales y preservar el trabajo sistemático de las instituciones, aun en un escenario marcado por limitaciones.

Otro de los pilares fundamentales en esta etapa ha sido el accionar de los artistas. De acuerdo con la directora municipal, los creadores del territorio continúan desarrollando su labor, apostando por propuestas ajustadas al contexto actual, con formatos más sencillos y un fuerte componente comunitario.

“Tanto los artistas profesionales como los aficionados han mostrado una gran disposición para seguir creando y compartiendo su obra, conscientes del papel que desempeña la Cultura en momentos difíciles”, expresó.

La programación cultural se extiende además a toda la geografía remediana. Artistas y promotores culturales están presentes en los diferentes consejos populares del municipio, llevando el arte directamente a las comunidades y adaptando las acciones a las condiciones reales de cada lugar.

Esta estrategia, explicó Leiva Marrero, refuerza el trabajo cultural comunitario y permite que la Cultura llegue a todos, incluso fuera de los espacios tradicionales.

A pesar de las limitaciones energéticas, el sector de la Cultura en Remedios mantiene su compromiso con el pueblo, apostando por la creatividad, la identidad y el acompañamiento espiritual como pilares esenciales en la vida cotidiana del municipio.

Imagen: Archivo CMHS.