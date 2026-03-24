Cubanas son subcampeonas en Liga Mexicana de Softbol

Como integrantes del equipo Diablos Rojos Femenil cedieron en la final contra Sultanes de Monterrey Femenil (3-1)

LAS TRES cubanas integrantes del equipo Diablos Rojos Femenil quedaron subcampeonas en la III Liga Mexicana de Softbol (LMS).

En la llamada Serie de la Reina (fase final), el equipo escarlata defendía la corona obtenida en la pasada campaña. Y en sus filas militaban la lanzadora zurda Yilian Tornés, la torpedera y tercer bate Leannelys Zayas, y la jardinera central Elizabeth Robert.

El elenco de la entrenadora venezolana Denisse Fuenmayor había encabezado la fase regular. Pero en pos del pergamino dorado no pudo con el empuje de su rival Sultanes de Monterrey Femenil, que les ganó tres partidos y apenas cedió en uno.

Con desventaja 1-2, intentaron nivelar la balanza en el cuarto duelo con la abridora estadounidense Carley Hoover. Pero todo quedó en el intento, al caer por nocaut de 12×1 en su feudo del Estadio Alfredo Harp Helú.

Hoover apenas pudo completar un inning de actuación y se fue con desventaja en la pizarra (0-3).

A su rescate llegó Tornés, quien a pesar de rubricar una fase clasificatoria de ensueño, no pudo contener la ofensiva de las regiomontanas, que le marcaron las nueve carreras restantes.

A la zurda granmense le pegaron siete jits, de ellos cinco fueron extrabases, incluido un cuadrangular de Baylee Klingler.

El aluminio de Diablos Rojos Femenil no sonó en esta fecha decisiva frente a los envíos de la abridora Katerina Kindermannova y la rescatista Payton Gottshall.

La única carrera llegó con el vuelacercas en solitario de Jazmyn Jackson.

Esta constituyó la tercera final consecutiva de Sultanes Femenil, que en la temporada pasada cedió precisamente contra Diablos Rojos Femenil.