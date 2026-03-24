Partida de Jorge Gómez deja profunda huella en la cultura de Cuba

La partida hoy del reconocido pianista y compositor Jorge Gómez deja una huella en la cultura cubana y en quienes lo conocieron y admiran su obra, muchos de los cuales han manifestado su pesar tras conocerse la noticia

La partida hoy del reconocido pianista y compositor Jorge Gómez deja una huella en la cultura cubana y en quienes lo conocieron y admiran su obra, muchos de los cuales han manifestado su pesar tras conocerse la noticia.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), organización de la que fue miembro, se sumó a las condolencias desde su cuenta en X por la pérdida del “maestro, pianista, compositor y director del Grupo Moncada”.

Jorge Gómez deja un vacío irremplazable en la cultura cubana, añadió en su mensaje.

En honor a uno de los más importantes cultivadores de la música en el país, el Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernandez lamentó la noticia y trasladó su apoyo a familiares, amigos y “emblemático Grupo Moncada”, fundado por él en 1972.

El intérprete Israel Rojas, voz líder del dúo Buena Fe, escribió en su página en Facebook: “Más allá de su trabajo al frente de una de las agrupaciones emblemáticas de nuestro país por décadas, quiero destacar y agradecer su inmensa labor como formador de músicos”.

Mi formación y lo que soy hoy como artista lleva una huella indeleble de su programa «Perspectiva», ese espacio vital en la televisión y la radio cubana que nos abrió las puertas al conocimiento y la pasión por la música, añadió.

Con profundo pesar recibió la noticia de su fallecimiento y destacó que fue un maestro para toda una generación. “Su legado trasciende los escenarios; queda en cada músico que, como yo, aprendió a mirar con otros ojos gracias a su guía”.

Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los integrantes de Moncada. Descanse en paz querido Jorge Gómez, finalizó.

También desde esa red social, el músico Arnaldo Rodriguez, líder del Talismán, sintió la partida y destacó la influencia de Gómez en la cultura cubana.

“Un promotor incansable y también un soñador de nuevas ideas y proyectos renovadores. Un eterno joven de pensamiento y creador de una banda musical insigne de Cuba”.

Otras personalidades y entidades como el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música también dedicaron sentidas palabras en homenaje a quien marcó una impronta gracias a su estilo y forma de sentir esa expresión el arte.