Piratas de la Confitera al frente de la Copa de beisbol Raúl Gutiérrez Noa in Memoriam

El equipo piratas de la Confitera está al frente de la primera copa de béisbol, Raúl Gutiérrez Noa, in Memoriam luego de los resultados de este fin de semana.

Según el reporte del director de esta novena, Nelson Rojas Bravo, los Confiteros vencieron a los Tigres de Remedios, por lechada de 5×0.

En otros resultados los Tiburones, campeones de la segunda copa Enrique Oduardo Carvajal, derrotaron a los Super frikis de Remedios por partida doble de 10 x 6 y 10×1,al tiempo que Viñas venció a Panteras 7 X2.

Después de estos resultados, la tabla de posiciones muestra a los Piratas de la Confitera, con 3 ganados sin derrotas. En la segunda posición los Tiburones con tres y uno, y para el tercero Viñas con 2 y 1. Con balance negativo, los Frikis con 1 y 2, los Tigres cero y dos y cierran las panteras con 0 y 3.

En la próxima jornada se enfrentan Tiburones y los Piratas, Frikis ante Viñas y Panteras ante los Tigres.

Esta Copa de Béisbol, adoptó el nombre del fallecido, Raúl Gutiérrez Noa ( Ruly) en honor al carismático activista, uno de los mejores del municipio por varios años.

Imagen: Tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.