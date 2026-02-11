Útil y popular, la aplicación cubana Transfermóvil

5.6 millones de usuarios accedieron a la aplicación Transfermóvil entre febrero de 2015 y junio de 2025

“Aquel día había mucho ajetreo en la entrada del centro telefónico ubicado en el consejo popular Príncipe [Plaza de la Revolución, La Habana]. Una tremenda expectativa entre las más de cincuenta personas allí reunidas. Sus edades superaban los 50 años. Ciudadanos que en aquel tiempo, el nivel de conocimiento informático en relación con los móviles, no era muy común encontrarlo.

“Prácticamente comenzaban apenas a conocerse las primeras apk en Cuba. Nacía nuestro proyecto con 100% de tecnología de software nacional y les explicamos a aquellos agentes de comunicaciones cómo sería aquel nuevo servicio de cajeros o facilitadores de este servicio en ETECSA. No imaginamos que se convertirían en verdaderos ‘leones’.

“Manejaban de forma profesional aquellos módulos. Por supuesto, no se trataba de una apk. Utilizábamos códigos más complicados. A finales del 2016, pudimos desarrollar nuestra propia apk. Entonces comenzamos a trabajar con el Banco Popular de Ahorro (BPA), después se incorporó el Banco de Desarrollo y Comercio (BANDEC), luego el Banco Metropolitano (BM) y esto dio lugar al Transfermóvil, un software que nos permitía pagar los servicios de agua, electricidad, ONAT y realizar transferencias. Habíamos evolucionado”.

Así lo rememora Julio Antonio García Trápaga, líder y creador del proyecto Transfermóvil, en entrevista concedida a Tribuna de La Habana. Con toda razón, el 10 de febrero de 2015 es «aquel día» inolvidable entre sus recuerdos, porque salió a la luz pública, por primera vez, con un módulo de agente de comunicación de ETECSA, el software que sostiene hoy una de las aplicaciones más útiles y populares en Cuba.

“Cuando iniciamos Transfermóvil, en 2015, en Cuba no había nada similar en cuanto a desarrollo de comercio electrónico en nuestro país. Sin embargo, el mundo estaba muy avanzado. De ahí que nos propusimos algo que nos caracteriza a los cubanos y que nos define como personas inteligentes. Los cubanos no hemos construido una nave espacial porque no nos lo hemos propuesto. Todo lo que nos proponemos lo conseguimos. Está demostrado que se puede lograr”, agrega García Trápaga.

Los usuarios tiene la palabra

El Foro, espacio de nuestra revista Cubahora que busca la interacción con los lectores, publicó en 2020: “De las aplicaciones móviles cubanas ¿cuáles utilizas con mayor frecuencia?».

Los criterios emitidos sobre Transfermóvil en aquella ocasión no pueden considerarse parte de un estudio exhaustivo y preciso, pero hubo consenso:

María: Transfermóvil para mí es una aplicación bastante completa, la utilizo desde los inicios…

igarciad: es necesario reconocer que Transfermóvil sobre cualquier otra aplicación es la mejor aplicación cubana que han creado…yo la he usado desde sus inicios y realmente no tengo críticas para ella. es posible que tenga errores pero…quién no?

Flower: Utilizo mucho y desde sus inicios Transfermóvil, una buenísima herramienta sobre todo para los trabajadores que no podemos estar haciendo colas en horario laboral para pagar los servicios…

YPG: Utilizo bastante el Transfermóvil de Etecsa, ya participe en otro foro anteriormente donde exponía mi criterio sobre la mejoras que se podían tener con el desarrollo de esta aplicación y el bienestar que se podía tener con el desarrollo de otras, hoy me percaté que se está trabajando duro con esta aplicación, para mi concepto es una de la mejor por no decir que lo es…

ENRIQUE: Transfermóvil. Es excelente. Gracias.

No obstante, ETECSA como empresa que desarrolla la aplicación también está al tanto de las sugerencias de los usuarios. De modo que Transfermóvil está en constante evolución para facilitar pagos de servicios, compras en línea, consultas y trámites bancarios y la gestión de los servicios de telecomunicaciones.