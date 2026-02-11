Escenario diferente atrapa miradas en nacional de ajedrez

Cuatro hombres iniciarán la penúltima ronda igualados en lo más alto

Jorge Elìas juega durante la tercera jornada del Campeonato Nacional absoluto de ajedres masculino celebrado en el Hotel Girasol el 6 de Febrero de 2026 en La Habana, Cuba. FOTO: Calixto N. Llanes/Periódico JIT (Cuba)

La Habana.- UNA JORNADA resultó suficiente para variar el escenario en el Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez, que hoy amaneció con cuatro jugadores instalados en la cima cuando solo restan un par de rondas por celebrarse en el Hotel Girasol, de esta ciudad.

Cuando todo parecía ir “tranquilo” para el santiaguero Lelys Martínez con su sostenido liderazgo en solitario durante tres días llegó el cambio, los resultados que modificaron el panorama este martes para provocar un empate a cinco puntos en lo más alto del ordenamiento.

Mientras Lelys acordaba la paz con el villaclareño Elier Miranda, en las mesas contiguas las batallas dejaron como ganadores a los portadores de las piezas blancas: el camagüeyano Jorge Roberto Elías, al tunero César Alejandro Pérez y a Ermes Espinosa, también de Villa Clara.

Elías –aferrado a la defensa de su reinado de 2025– derrotó al habanero Omar Almeida, en tanto César Alejandro superaba al capitalino Dylan Berdayes y Ermes al avileño Kebert Solares.

Apelando solo a los coeficientes Elo y la experiencia tras los tableros está claro que el primero de esos desenlaces no es sorpresa, la victoria podía ser para cualquiera de los dos bandos por lo parejo de sus niveles; tampoco asombra que Ermes haya salido airoso, pero otra es la valoración en el revés de Dylan.

El subtitular de la anterior edición parecía favorito para ese cotejo luego del buen paso mostrado hasta ahora, sin embargo tampoco podía desconocerse el crecimiento de César Alejandro en lo que va de certamen y su coronación nacional en el evento de ajedrez Blitz.

Lo cierto es que con lo sucedido este martes todo cambió en la lid. Ahora no muchos se atreverán a pronosticar un ganador, que además del reinado nacional conseguirá también cupo directo para el equipo olímpico.

La octava y penúltima ronda trae los siguientes duelos en las tres primeras mesas: César Alejandro-Elías, Elier Miranda (VCL/4,5 puntos)-Ermes, y Lelys-Michel Alejandro Díaz (LTU/4,5).