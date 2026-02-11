El rescate de las actividades deportivas a nivel municipal

En medio de las tensiones económicas que enfrenta nuestro país, el deporte vuelve a demostrar que es más que competencia: es resistencia, identidad y unión. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación decidió mantener la Serie Nacional de Béisbol como principal evento competitivo, ya en su etapa final, pero al mismo tiempo impulsa con fuerza las actividades recreativas en cada municipio.

Hoy cobra un valor vital rescatar las competencias locales, las tradicionales Espartaquiadas, y abrir espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan participar, compartir y fortalecer la salud física en las comunidades y barrios en transformación.

El deporte municipal no solo entretiene: crea sentido de pertenencia, fomenta la disciplina y ofrece alternativas sanas frente a las dificultades. Se necesita que en cada barrio, en cada terreno improvisado buscar las alternativas para la práctica de los deportes.

En Caibarién se desarrollan eventos de Béisbol y Fútbol interbarrios como los torneos principales, aunque se hace énfasis en hacer competencias para niños y jóvenes en los demás deportes que se practican en Caibarién, así cómo fortalecer la recreación y la atención en la Cultura Física.

Ante las medidas de asfixia económica de la cual el sector Deportivo no está exento, solo la voluntad de hacer, las iniciativas en cada municipio, podrán mantener vivo el Deporte Cubano.

Imagen: Archivo CMHS.