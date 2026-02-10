Premio Nacional de Artes Plásticas 2025: una vida contada desde el lente

El destacado artista visual y fotorreportero Roberto Salas Merino fue distinguido con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

El destacado artista visual y fotorreportero Roberto Salas Merino fue distinguido con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, máximo galardón que se otorga en Cuba a los creadores de esta manifestación por la obra de toda la vida.

El jurado, integrado por reconocidas figuras de las artes visuales como la investigadora, curadora y crítica de arte Margarita Ruiz Brandi, el curador y crítico Nelson Herrera Ysla, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2024 Manuel Hernández, el ensayista e investigador Rafael Acosta de Arriba y la historiadora del arte Rosa Juampere, se reunió en la sede del Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) para deliberar el reconocimiento.

Nacido en 1940 en el Bronx, Nueva York, Salas comenzó muy joven a dialogar con la realidad a través del lente. Con solo 16 años, en 1957, su fotografía “La Bandera y la Señora” fue publicada en la revista Life y en otros periódicos neoyorquinos, imagen que el propio autor considera fundamental en sus inicios, a la par de una intensa colaboración con numerosas publicaciones y revistas cubanas.

Entre 1956 y 1957 fue fotógrafo colaborador en El Imparcial/Life, en Nueva York, y entre 1956 y 1959 trabajó para el periódico Sierra Maestra, órgano del Movimiento 26 de Julio publicado en el exilio.

A partir de 1958 se incorporó como colaborador gráfico de la revista Bohemia, en La Habana, y poco después integró el equipo del periódico Revolución, del que fue corresponsal en Nueva York en 1960, además de fundador de la corresponsalía de Prensa Latina y reportero fotográfico ante la Organización de Naciones Unidas.

Su cámara acompañó momentos clave de la historia cubana, entre ellos la segunda visita de Fidel Castro a Nueva York con motivo de su primera intervención en la ONU.

De 1962 a 1967 fue reportero gráfico fundador de la revista Cuba, en La Habana, y en 1965 participó en la fundación del periódico Granma, donde consolidó un estilo que combina rigor documental y una fuerte carga poética en la construcción de la imagen.

La trayectoria de Salas ha sido reconocida con importantes premios y menciones en certámenes nacionales e internacionales de fotografía, entre ellos el Primer Premio de Fotografía Deportiva, en Reus, España (1970), y el lauro del Asahi Shimbun International Photographic Salon, en Tokio, Japón.

Como corresponsal de guerra en Vietnam (1966-1967, 1972 y 1973), su trabajo le valió la Medalla de la Amistad, otorgada por el Consejo de Ministros de ese país.

Desde 1972 desarrolla su labor como artista independiente en su propio estudio, donde ha abordado diversas temáticas y, desde 1994 hasta la actualidad, se ha concentrado también en la fotografía de desnudo y la fotografía experimental, ampliando los límites expresivos de la imagen fotográfica en el ámbito cubano.

Miembro fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), integra además la membresía de honor del Fondo Cubano de la Imagen Fotográfica (FCIF), que reconoce el peso de su legado en la memoria visual del país.

Con la entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas 2025 a Roberto Salas Merino, el sistema institucional de la cultura cubana celebra a un creador cuya obra ha sabido captar, desde la cercanía y la sensibilidad, tanto la épica colectiva como las historias mínimas que conforman el rostro contemporáneo de la nación.