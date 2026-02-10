Arrancó histórico juicio contra Meta y Google por acusaciones de adicción

El resultado de la demanda de KGM podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales

Un jurado en Los Ángeles (California) escucha desde este lunes las acusaciones contra las grandes tecnológicas Meta y Google en el caso de una mujer que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones.

La mujer, de 20 años, identificada en la demanda civil como K.G.M., presentó la demanda contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, tras comenzar a usarlas cuando tenía menos de 10 años.

Según los documentos judiciales, la mujer afirma que se volvió adicta a las redes sociales durante su infancia y que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.

La querella legal apunta al diseño de las plataformas que tienen como objetivo captar la atención de los usuarios creando una dependencia.

En la selección del jurado, Mark Lanier, abogado de KGM, aseguró que podría aportar pruebas que demuestran que Instagram y YouTube crearon ciertas características de diseño… para mantener a usuarios jóvenes como su cliente «enganchados el mayor tiempo posible», de acuerdo a información citada por CNN.

«Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal», subrayó el abogado.

Se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, sea uno de los ejecutivos tecnológicos que testifiquen en el juicio, el primero de una serie de demandas que esperan lograr que las grandes compañías de redes sociales se responsabilicen.

El juicio tiene lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que las empresas presentarán su caso ante la justicia estadounidense.

El resultado de la demanda de KGM podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas.

La joven también demandó a Snapchat y TikTok. Pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.

Este lunes también arranca en Nuevo México contra Meta relacionado con los peligros de la explotación sexual infantil en las redes sociales.