jueves, febrero 12, 2026
Lo último:
Caibarién

De amor por los animales y muchas acciones

Belkis Jiménez

El grupo animalista de Caibarién realizó una venta de garaje solidaria para recaudar fondos para la atención a animales en situación de vulnerabilidad

Una muestra más de que la solidaridad salva vidas la protagonizó este fin de semana el grupo animalista Apoyo Total a los Animales de Caibarién, que logró recaudar 69 005.00 pesos a través de una venta de garaje y donaciones, fondos destinados íntegramente a la atención de animales en situación de vulnerabilidad.
Según informaron sus integrantes, el dinero se emplea en la compra de medicamentos, alimentos especializados, pago de servicios veterinarios, transporte para consultas y esterilizaciones, beneficiando tanto a animales en condición de calle como a aquellos cuyos dueños atraviesan complejas situaciones económicas. El grupo aclara que no cuentan con refugio, por lo que su labor se basa en la asistencia directa y urgente.
En la jornada del 7 de febrero de 2026, la venta de garaje recaudó 52 640.00 pesos, a lo que se suman 10 300.00 pesos de una venta anterior y 6 065.00 pesos en donaciones, alcanzando un total de 69 005.00 pesos.
Más allá de las cifras, el verdadero valor de esta acción radica en el compromiso ciudadano, la autogestión y el amor por los animales. “Los ganadores son ellos, que no tienen voz, pero nosotros sí”, expresaron los organizadores, agradeciendo a cada persona que donó, compartió o participó.
Iniciativas como esta demuestran que, incluso sin grandes recursos, la voluntad colectiva puede marcar una diferencia real en el bienestar animal y en la construcción de una comunidad más sensible, solidaria y responsable.

Imagen: de la autora.

Belkis Jiménez

Belkis Jiménez

Periodista, directora y guionista de programas en CMHS Radio Caibarién.

También te puede gustar

Continúa la juventud caibarienense en la lucha contra la pandemia

Maria Elena Villegas

Caibarién, otro Primero de Mayo de victoria (+Audio)

Freddy Espinosa

Se prepara la caibarienense Mari Rosy Díaz Urbay para el Mundial de Vela en Ecuador en la clase Sunfish

Oneldys Santiago

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *