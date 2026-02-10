De amor por los animales y muchas acciones

El grupo animalista de Caibarién realizó una venta de garaje solidaria para recaudar fondos para la atención a animales en situación de vulnerabilidad

Una muestra más de que la solidaridad salva vidas la protagonizó este fin de semana el grupo animalista Apoyo Total a los Animales de Caibarién, que logró recaudar 69 005.00 pesos a través de una venta de garaje y donaciones, fondos destinados íntegramente a la atención de animales en situación de vulnerabilidad.

Según informaron sus integrantes, el dinero se emplea en la compra de medicamentos, alimentos especializados, pago de servicios veterinarios, transporte para consultas y esterilizaciones, beneficiando tanto a animales en condición de calle como a aquellos cuyos dueños atraviesan complejas situaciones económicas. El grupo aclara que no cuentan con refugio, por lo que su labor se basa en la asistencia directa y urgente.

En la jornada del 7 de febrero de 2026, la venta de garaje recaudó 52 640.00 pesos, a lo que se suman 10 300.00 pesos de una venta anterior y 6 065.00 pesos en donaciones, alcanzando un total de 69 005.00 pesos.

Más allá de las cifras, el verdadero valor de esta acción radica en el compromiso ciudadano, la autogestión y el amor por los animales. “Los ganadores son ellos, que no tienen voz, pero nosotros sí”, expresaron los organizadores, agradeciendo a cada persona que donó, compartió o participó.

Iniciativas como esta demuestran que, incluso sin grandes recursos, la voluntad colectiva puede marcar una diferencia real en el bienestar animal y en la construcción de una comunidad más sensible, solidaria y responsable.

Imagen: de la autora.