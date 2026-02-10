Equipo Tigres, primer clasificado para la final de la segunda Copa de béisbol Enrique Oduardo Carvajal

El equipo Tigres venció a los Titanes de Caibarién para de esta manera clasificarse a la gran final de la segunda copa de béisbol Enrique Oduardo Carvajal.

Según la información José Luis Montiel director del evento los Super Frikis derrotaron a los Tiburones 11 por 2 destacándose, el lanzador ganador Yosley Hernández, al tiempo que hubo punto por juego salvado para el veterano Robelio Carrillo. Otro destacado pero en este caso con el madero fue el también experimentado Yeniet Pérez ,quién conectó par se cuadrangulares.

La segunda Copa de béisbol Enrique Eduardo Carvajal tendrá la definición del segundo clasificado para la final el próximo domingo cuando se enfrente nuevamente los Súper Frikis y los Tiburones en el estadio Heriberto Duquesne de Remedios.

Imagen: Archivo CMHS.