Remedios reorganiza su sistema de salud para mantener los servicios esenciales

Un trabajo de Manuel Eduardo Jiménez

Ante la compleja situación que vive el país y como parte de las medidas adoptadas por la máxima dirección del Partido y el Gobierno en la provincia, el sistema de salud en el municipio de Remedios se reorganiza con el objetivo de garantizar la atención médica a la población, priorizando los servicios esenciales y a los pacientes en situación de mayor vulnerabilidad.

Así lo informó el doctor Dunier Roque Sotolongo, director General de Salud en Remedios, quien explicó las principales acciones adoptadas en el territorio para enfrentar el actual escenario, marcado por limitaciones energéticas y el recrudecimiento del bloqueo económico, con un impacto directo en un sector tan sensible como la salud.

Entre las medidas implementadas se encuentra la reubicación del equipo de Rayos X, que anteriormente funcionaba en el policlínico y que ahora pasa al Hospital Municipal, institución que concentrará los servicios que requieren mayor respaldo energético y que contará con aseguramiento de combustible para su grupo electrógeno.

El directivo precisó que los cuerpos de guardia de los policlínicos continúan prestando servicios, aun cuando existe una disponibilidad limitada de grupos electrógenos. En estos casos, la energía de respaldo será utilizada exclusivamente para urgencias y emergencias médicas. De igual manera, todos los consultorios del médico y la enfermera de la familia se mantienen funcionando, como parte fundamental de la atención primaria de salud.

En cuanto a los servicios diagnósticos, el doctor Dunier Roque Sotolongo informó que en cada policlínico continúan funcionando los laboratorios clínicos, destinados a la atención de urgencias. Los estudios complementarios se realizan de manera reducida y racional, priorizando los casos que así lo requieran.

De manera especial, el Director General de Salud enfatizó la continuidad del Programa Materno Infantil, el cual se mantiene funcionando tal y como está establecido, con todas sus consultas y servicios, reafirmando la prioridad que tiene la atención a las embarazadas, madres y recién nacidos en el municipio.

Como parte de la reorganización interna del sector, se dio a conocer que la administración de Salud Pública en Remedios se concentra ahora en el Hospital Municipal, institución que asumirá esta función por contar con mayor respaldo energético.

Asimismo, el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) continúa prestando servicios, a pesar de las reducciones en la disponibilidad de combustible, garantizando la respuesta ante situaciones que lo requieran.

En relación con los servicios especializados, se informó que la hemodiálisis continuará prestándose en el municipio de Caibarién para los seis pacientes de Remedios: cinco residentes en la cabecera municipal y uno en la localidad de Zulueta. El combustible necesario para su traslado será asumido por Transporte Urbano, asegurando así la continuidad de este tratamiento vital.

El directivo señaló además que el puesto de mando del sector de la salud se mantiene funcionando, con un número telefónico designado para la coordinación y atención ante cualquier situación (+42- 395064).

Como parte del apoyo al sistema de salud del municipio, se conoció que el productor de tabaco tapado y diputado al Parlamento cubano por Remedios, Noel Rolando Benítez Fernández, asumirá la colocación de paneles solares en los policlínicos del territorio, una acción que contribuirá a fortalecer el respaldo energético de estas instituciones.

De esta manera, el sistema de salud en Remedios se reorganiza con responsabilidad para continuar protegiendo la vida en medio de un contexto complejo y desafiante.

Imagen: Archivo CMHS.