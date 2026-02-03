Una palabra muy expresiva y coloquial del idioma español es esta, además, musical, pero su significado no es muy positivo. Se refiere a una actuación falsa, no más que una pose o apariencia. Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), paripé es “fingimiento, simulación o acto hipócrita”.

Si tenemos en cuenta lo antigua que es nuestra lengua, este es un vocablo bastante reciente con solo un poco más de siglo y medio de uso. De acuerdo con la fuente consultada, RAE, su origen etimológico lo ubica por primera vez en textos del año 1852 para indicar “algo que no es cierto”. Pareciera que proviene de la alteración de pariupén, un término que en el habla de los gitanos españoles quiere decir “cambio, trueque”.

Es un sustantivo masculino documentado como andaluz, y con mayor popularidad suele emplearse junto al verbo hacer si queremos indicar el concepto anterior descrito, el más común. Sin embargo si se acompaña del verbo dar quiere decir placer, producir satisfacción, ofrecer cariño por entretenimiento o interés a través de, y cito, halagos y zalamerías, por ejemplo.

Paripé habla de una farsa, es hacer un poco de teatro, es postureo, no más que fachada o simulacro, es un comportamiento exagerado y vacío con doble intención para impresionar o engañar. Es una palabra crítica y un poco despectiva que señala la falta de autenticidad a menudo comparada con máscara social. En resumen, es la brecha visible entre la representación y la realidad.