DEL CLIP CUBANO: Atùnwà, Brenda Navarrete… y la belleza

Uno de los grandes candidatos de la última edición de los Premios Lucas fue uno de los más hermosos videos de los últimos tiempos en Cuba: Atúnwá, de Brenda Navarrete, dirigido por Lena Hernández. Algunos podrán pensar que estamos ante un video simplemente bonito, sustentado en soluciones visuales estilizadas, en una elegancia raigal y en un lirismo inspirado que seduce desde el primer plano.

Para algunos, incluso, podría tratarse de puro esteticismo. Pero conviene detenerse un momento: el esteticismo no es otra cosa que la afirmación de la belleza como valor en sí mismo, como forma legítima de conocimiento y de expresión del mundo. Sin embargo, Atúnwá es mucho más que eso. Hay aquí un sentido profundo, un planteamiento de hondas implicaciones culturales que atraviesa todo el entramado visual y sonoro. Cada imagen, cada gesto, cada textura dialoga con una memoria colectiva y con una espiritualidad que no se exhibe como ornamento, sino como núcleo conceptual del discurso.

El video construye una experiencia que apela tanto a la sensibilidad como a la reflexión, y lo hace desde una coherencia interna poco frecuente. Resulta especialmente valiosa la manera en que arte y religión confluyen en esta propuesta, sin que el resultado derive en propaganda ni en discurso proselitista. La dimensión religiosa aparece integrada al lenguaje artístico, como fuente simbólica, ética y estética, sin subrayados ni consignas. Aquí se demuestra que esa relación puede ser fecunda, sugerente y profundamente contemporánea.

A ello se suma la notable fuerza expresiva de la fotografía, que construye imágenes de gran densidad poética, y un trabajo de edición que instaura un tempo preciso, meditativo, capaz de sostener la atmósfera sin caer en la monotonía. Todo conspira a favor de una obra que deja huella y confirma la madurez de su concepción.

AQUÍ PUEDE VER EL VIDEO: https://sl1nk.com/JqJ9V

Una versión de este comentario se transmitió en el programa Lucas.