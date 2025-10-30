Premios Lucas 2025: escaladas y códigos que descifrar (l)
Con la Gala de Nominados comenzó la fiesta del videoclip cubano
La verdad es que las certezas siempre se están cotejando. Lo que ayer era “pan comido”, comentario para cualquier año, te lo sacude una sorpresa. Emergen de donde menos lo esperas, la perseverancia y la superación, te asalta la esperanza de que hay caminos diversos para rondar la poesía y rozar la belleza, por donde al Arte le alcanzan 3 o 4 minutos. Un tiempo en el que es vertido el esfuerzo, el aprehender de los grandes y el don cultivado, de los que en Cuba se prueban haciendo videoclips. Aunque hablemos de un empaque para promover o vender la música.
Unos juegan con el collage o el pastiche, reciclar y mezclar es lo suyo, hasta que le sale una novedad. Otro pone de cabeza lo que admiró de un Maestro, coloca una paleta, un juego de cámara, un gesto o una escena dentro de otro empaque visual, y en ese afán por despistar, por borrar las trazas de la re-visita, consigue algo muy suyo. Y hay quien vuelve sobre sí mismo y sobre su propia negación, en un ciclo de búsqueda sobre su propio experimento, lo que imita es la actitud de los creadores precedentes.
Lo que encontramos en cada edición es un arcoíris de videos musicales, de intenciones y resultados. Entre los que cuajan y los que casi lo consiguen, entre los respaldados con todos los hierros, por un gran equipo de producción y de realización, y los que solo cuentan con su imaginación y muchas horas frente a su PC. Entre realizadores consagrados y desconocidos. Dentro de lo que brilla y vuela.
Porque hay también hojarascas empaquetadas en lentejuelas. Facilismo y reciclaje, actitud mimética. Oficio sesgado por el cálculo.
Entre esas cumbres y patrones, se mueve el videoclip hecho por y para artistas cubanos. Son las escaladas y los códigos que descifrar. Al menos, los 280 que evaluó el Jurado, de los 512 estrenados en Los Lucas durante un año.
Durante otra larga noche en la Sala Che Guevara del Instituto de Comunicación Social, se reunieronlos evaluadores de las obras presentadas. Los periodistas y críticos Joel del Río, Yuris Nórido y Lied Lorain, los realizadores Michel Pascual, Víctor López, Senia Veigas, Ilena Rodríguez y Ania Quesada, las musicólgas Lea Cárdenas y Yurien Heredia, más el que escribe estas notas. Luego, profundas deliberaciones, de intercambios y polémicas, de enriquecedor consenso, salieron los nominados en las 30 categorías de los Premios Lucas 2025.
Fueron más de 100 los reconocidos, entre artistas, directores, fotógrafos, editores, actores, productores, diseñadores de vestuario, entre otras especialidades.
Con su anuncio el pasado lunes 21, en el salón Arcos de Cristal del Cabaret Tropicana comenzó la actividad,la gran fiesta del videoclip cubano, que tendrá su final en grande, los venideros 22 y 23 de noviembre en el Teatro Karl Marx.
A la Gala de Nominaciones llegaron decenas de artistas y realizadores colmados de expectativas. Para muchos la mera invitación significaba su premio; por las horas de arduo trabajo, de conceptualizaciones y filmaciones, proyectando y concretando. Uno allí se contagia de alegría, se sumerge en la ola de satisfacción que se levanta cuando se mencionan y van a recoger las postales que los acredita como nominados. Especialmente, para los que se estrenan en este este proyecto televisivo y en las premiaciones que más “suenan” en la farándula del patio.
Fue también una tarde para disfrutar. Entre anuncios y anuncios por los agentes de Lucas, se presentaron en el escenario algunos de los artistas nominados. Subieron, en ese orden, la “mamifina” Melanie Santiler con «Ven» y «Un momentico más»; Tiago Felipe y su banda; Dayron Gavilán con “A pesar de todo”; Gabi Herrera con»Estoy Aquí”, el tema de presentación de la pasada telenovela Sábados de Gloria, y cerró Waldo Mendoza junto a Fabicile con la canción «Labios Rojos», una de las propuestas musicales de la banda sonora de la actual ficción seriada Regreso al Corazón».
El más aplaudido resultó Wampi, con una de las mejores propuestas del reparto y quien resultó el intérprete más mencionado, con varias propuestas audiovisuales nominadas, entre estas la de su canción «Rica y to», nominada a la sazón en 4 categorías, incluido el más importante lauro entre los que otorga el Jurado, el Vídeo más popular del año.
«Descifrando a Lucas», el slogan de la campaña que se estrena, “se constituye en una de las actuales esencias comunicativas del Proyecto Lucas”.
“Rumbo a sus treinta años y con la convicción perenne de reinventarse para crecer y acceder a mayor cantidad de seguidores, Lucas se propone nuevas maneras de acercarse a su gente. Sin dudas, las exigencias de los actuales tiempos han hecho replantearse la existencia del programa en las redes sociales y lo ha logrado”, declaran en el catálogo presentado a los medios de prensa.
Descifrar los nuevos tiempos es lo que ha hecho Cruzata y sus compañeros de viaje, durante 27 años. “Lo que el televidente no ve en casi una hora en que transcurre el espacio televisivo, es material de referencia en Facebook, Instragram y la revista Lucas. Es la oportunidad, entonces, de encontrar allí esos códigos con que Orlando Cruzata y su equipo han solidificado la comunicación con sus seguidores”
La música urbana, como se ha hecho habitual en los últimos años, domina la lista de 11 videos que compiten por el Premio del público. Sin embargo, vale notar que ha cedido el reinado de los exponentes de Planet Record.
Se “colaron” nuevamente dos videos de música bailable, repite Maykel Blanco y su Salsa Mayor con el video de, “Presente”, dirigido por Felo, y nos sorprende gratamente uno del siempre recordado Paulo FG, “La razón”, realizado bajo el mando de Alejandro Pérez. Los dos aparecen también en las listas de nominaciones. Además, se incluyen dos propuestas distintas a los géneros urbanos y bailables: el video de “Cupido Midas” del Dúo Géminis, realizado por Gerdan Soto y el de “No te cambio por nada”, protagonizado por Papushi y facturado por el equipo de Freddy Loons.
Ocho son los videos que emulan por el galardón de mayor peso y expectativas, el de Mejor Video del Año: Cortos que recrean temas de diferentes géneros, facturados desde diversos presupuestos estéticos y puestas en escena; como prueba fehaciente de las posibilidades infinitas de crear y sorprender. Ninguno de ellos figura en la lista de Video más popular.
Anuncio, antes de compartir la lista de nominados en los diferentes apartados, que, en próximas entregas de Candil, compartiré mis apreciaciones sobre los videos que optan por los Premios Lucas.
VIDEO MÁS POPULAR
102. Melanie Santilier ft Velito, el bufón // Todo se supera // Dir.: Yaas Valdés
103. Bebeshito // Tacto que llegó el reparto // Dir.: Ian Padrón
104. Musterifa ft Payaso por ley // Las ganas // Dir.: Ale Vellon
108. Paulo FG // La razón // Dir.:Alejandro Pérez
110. Maykel Blanco y Salsa Mayor // Dir.: Felo
112. Charly y Johayron // 10 años después // Dir.: Nandirectedit
158. L Kimii // Instragram // Dir.: Helier
190. Bebeshito ft El Kilate, Mary el Yirow y El Tingo // No creo // Dir.: Nandirectedit
192. Dany Ome ft Kevincito, el 13 // Nos casamos // Dir.: Alex Lay
207. Dúo Géminis // Cupido Midas // Dir.: Gerdan Soto
224. Papushi // No te cambio por nada // Dir.: Freddy Loons
Lista completa de nominados en las 31 categorías decididas por el Jurado:
PREMIOS LUCAS 2025:
1. MEJOR VIDEO MÚSICA POPULAR BAILABLE
Alaín Pérez // La moneda // Dir.: Felo
Issac Delgado // Eso que dijiste // Dir.: Lena Hernández
Maykel Blanco y Salsa Mayor // Presente // Dir.: Felo
Formell y Los Van Van // Ven, dame un abrazo // Dir.: Alejandro Valera
Pedro Martínez ft Cimafunk y Wampi //Filosofando en clave // Dir.: Julio Martínez y Adrián Martínez
- MEJOR VIDEO MÚSICA TRADICIONAL CUBANA Y FOLKLORICA
Brenda Navarrete // Atúnwá // Dir.: Lena Hernández
Rita Donte // El Zunzún // Dir.: Yoanny Oliva y Rita Donte
Zulema Iglesias // Guaguancó // Dir.: Alejandro Pérez
Raúl Paz // Así no // Dir.: Carlos Gómez
Órgano Puro Sabor // El buey cansao // Dir.: Alejandro Valera
3. MEJOR VIDEO TROVA
Alain Garrido // Veleidades de la gloria // Dir.: Lester Carrazana
Liuba María Hevia // Canciones que no se extraviaron // Dir.: Camilo Suárez
Yatsel Rodríguez // Mis amigos // Dir.: Lester Carrazana
4. MEJOR VIDEO CANCIÓN
Buena Fe y Pilar Boyeros // Peregrino // Dir.: Claudio Peláez Sordo
Rafa Tena // Gitana en New York // Dir.: Lorena Flores
Dairon Gavilán // A pesar de todo // Dir.: Yass Valdés
5. MEJOR VIDEO CANCIÓN CONTEMPORANEA
Adrián Berazaín // Fátima // Dir.: Adrián Berazaín y Ray Cruz
Camila Guevara // Cariño // Dir.: Regina Barreiro
Pao Fraga // El pantano // Dir.: Pao Fraga
Diana Fuentes // De a poquito // Dir.: Yeandro Tamayo
Diana Velz // Parte III -Libre // Dir.: Diana Velz
6. MEJOR VIDEO MÚSICA POP
Bryan Sánchez // Ganas de besarte // Dr.: Freddy Loons
Camila Guevara // Vienen curvas // Dir.: Regina Barreiro
Eidi // Fuera de lugar // Dir.: Daku
Karly B // Besos con veneno // Dir.: Jose Rojas
Diana Velz // Parte II – Instinto animal // Dir.: Diana Velz
7. MEJOR VIDEO POP ROCK Y ROCK
David Blanco //Amanece // Dir.: Ernesto Daniel Brito
Cliamm // Lips of the night // Dir.:
Gabi Herrera // Estoy aquí // Dir.: Alejandro Pérez
Dairon Gavilán // Pecado // Dir.: Yass Valdés
Mariannah y Diego ft Casdapro // Máscara // Dir.: Tomas Widmann
8-MEJOR VIDEO FUSIÓN
Eme Alfonso // Orígen // Dir.: Daniel Santoyo
Tiago Felipe ft Ejasí // Sintiendo //Dir.: Tiago Felipe
Diana Velz // Parte I- Obdecr // Dir.: Diana Velz
Rafa Tena y Las Negris // Morcilla // Dir.: Lorena Flores
Edku // Atrévete // Dir.: Claudio Peláez Sordo
9. MEJOR VIDEO DE HIP HOP
Chaplin // Mañana otra vez es lunes // Dir.: Samu LLanes
Eidi // Qué hora es allí // Dir.: Nai Style
Anthony Bravo // Resaca //Dir.: Anthony Bravo
Yomil // Metido // Dir.: Adrian Martinez y Julio Martinez
Menor MC // Cimarrón por dentro // Dir.: Tony Planos
10. MEJOR VIDEO MÚSICA POP URBANA
Alex Ruz // Mi estrella // Dir.: Ariam Valdés
Wampi // Nostalgia // Dir.: Mr Sad 26
Jotabarrioz //Amorcito corazón // Dir.: Felo
Buena Fe y Omar Acedo // Psiquiatra // Dir.: Po
Angelo, Liana Milanés, El Dray, Gabi Herrera y Bryan Sánchez //
Un solo corazón // Dir.: Alejandro Pérez
11. MEJOR VIDEO MÚSICA URBANA REPARTO
Wampi // Rica y to // Dir.: Los Datway
Charly y Johayron //10 años después //Dir.: Nandirectedit
Yomil y Los 4 // BlinBlin // Dir.:
Velito, el bufón, Los Datway, Yorshi y Yosan // No pueden // Dir.: Los Datway
Dale Pututy y Nesty // Luna cap I // Dir.: Alejandro Albuernes Skizzo
Enrique Iglesias, El Alfa, Descemer Bueno, El Dray, Wow Pop, L Kimii // La botella remix // Dir.: Los Datway
12. MEJOR VIDEO MÚSICA URBANA REGUETON
Charly & Johayron // Perroni // Dir.: Freddy Loons
Wampi // Venid // Dir.: Jose Rojas
Christian López // Te solté // Dir.: Dj Misa
13. MEJOR VIDEO MÚSICA TROPICAL VARIADA
Camila Guevara // Crueldad // Dir.: Camila Grandi
Jessy Ángeles // Me mató el orgullo // Dir Freddy Loons
Alex Cuba y Bacilos // Nada es de verdad // Dir.:
Raúl Paz // El primo // Dir.: Felo
Raúl Paz // Te sorprenderá // Dir.: Roco Paz, Raphael Paz y Sailín Carbonell
14. MEJOR VIDEO MÚSICA POP HOUSE ELECTRÓNICO
Artfun // Espacio 90 // Dir.: Yoe Pérez
Ernesto Blanco // No puedo callar // Dir.: Sergio Filmink y Eddy Cardoza
Wendy, Paola y Karina // Perdidas empoderadas // Dir.: Jose Rojas
Heradel // Mother // Dir.: Bejamín del Castillo
15. MEJOR VIDEO MÚSICA INSTRUMENTAL
José Luis Cortés, el tosco // A Choco // Dir.: Pablo Massip
Mikeys // Orbit // Dir.: JC Duran y Mosty Edition
Cuerdas del alma // Hasta Alicia baila // Dir.: Abdel Martínez Castro
16. MEJOR VIDEO REALIZADO EN ESTUDIO
Melanie Santiler ft Dale Pututi // Un momentico más // Dir.: Sihaly Mariac
Adriela // Te lo debo a ti // Dir.: Jorge Díaz
Wualdo Mendoza ft Fabicile // Labios rojos // Dir.: Hector Visual by Ache
17. MEJOR VIDEO MÚSICA PARA NINOS
Liuba María Hevia // La vacuna // Dir.: Ívette Ávila Martín
Liuba María Hevia // El tonto de papel // Dir.: Lidia Morales
Liuba María Hevia // Caracolillo de coral // Dir.:Yemeli Cruz y Adanoe Lima
Enid Rosales ft Karma // Azul // Dir.: Ívette Ávila Martín
18. MEJOR VIDEO ÓPERA PRIMA
Diana Belz //Obdcr// Intérprete: Diana Belz
Daniel Santoyo // Orígen // Intérprete: Eme Alfonso
JC Duran y Mosty Edition // Orbit // Intérprete: Mikeys
Roco Paz, Raphael Paz y Sailín Carbonell // Te sorprenderá // Intérprete: Raúl Paz
Yoe Pérez // Espacio 90 // Intérprete: Arfum
19. MEJOR VIDEO ARTISTA NOVEL
Rita Donte // El Zunzún // Dir.: Yoanny Oliva y Rita Donte
Yatsel Rodríguez // Mis amigos // Dir.: Lester Carrrazana
Camila Guevara // Crueldad // Dir.: Camila Grandi
Eidi // Fuera de lugar // Dir.: Daku
Chaplín // Mañana otra vez es lunes // Dir.: Samu LLanes
Pablo Barrrera // Laberinto // Dir.:Freddy Loons
Mikeys // Orbit // Dir.: JC Duran y Mosty Edition
20. MEJOR ANIMACIÓN
Ivette Ávila Martín, Ramiro Zardoya // La vacuna // Intérprete // Liuba María Hevia
Lidia Morales // El tonto de papel // Intérprete // Liuba María Hevia ft Silvio Rodríguez
Ivette Ávila Martín, Ramiro Zardoya // Azul // Intérpretes // Enid Rosales ft Karma
Tomas Widmann, María Díaz // Máscara // Intérpretes //Mariannah y Diego
Pao Fraga // El pantano // Dir.: Pao Fraga
21. MEJORES EFECTOS VISUALES
Ariam Valdés // Mi estrella // Intérprete: Alex Ruz
Daniel Santoyo // Origen // Intérprete: Eme Alfonso
Skizo // Luna 1 // Intérprete: Dale Pututi y Nesty
Oscar Ernesto Pérez // Perdidas empoderadas // Intérprete: Wendy, Paola y Karina
Bejamin del Castillo // Mother // Intérprete: Herabel
Oscar Ernesto Pérez // Besos venenos // Intérprete: Karly B
22. MEJOR VIDEO COREOGRAFICO
Reina Melisa // Mi momento //Intérprete: Jarulay
Los Datway // Rica y to // Intérprete: Wampi
Rachel González // Perdidas empoderadas // Intérprete: Wendy, Paola y Karina
Los Datway // No pueden // Intérpretes: Velilto, el bufón, Yorshi y Yorsan y Los Datway
Los Datway // La botella remix // Intérpretes: Enrique Iglesias, El Alfa, Descemer Bueno, El Dray, Wow Pop y L Kimii
Rafael Hernández, Alberto Reyes // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado
23. MEJOR ACTUACION
Ray Cruz // Fátima // Intérprete: Adrián Berazaín
Aitana Cisneros // Parte I. Obdcr // Intérprete: Diana Belz
Bill Murray // Filosofando en clave // Intérprete: Pedro Martínez ft Cimafunk y Wampi
Miriam Socarrás // Ven, dame un abrazo // Intérprete: Formell y Los Van Van
Colectivo de actores // Te sorprenderás // Intérprete.: Raúl Paz
Wampi // Nostalgia // Intérprete: Wampi
24. DIRECCIÓN DE ARTE
Daniel Santoyo // Origen // Intérprete: Eme Alfonso
Lena Hernández, Dayana Hernández // Atúnwuá // Intérprete: Brenda Navarrete
Jose Rojas y Siboney Escenografía // Perdidas empoderadas // Intérpretes: Wendy, Paola y Karina
Los Datway // Rica y tó // Intérprete: Wampi
Lia Fong, Damián Fernández,Laura Díaz Ravelo y Jorge Luis Valdés // Pecado // Intérprete: Dairon Gavilán
Pepe Reyes // Te sorprenderás // Intérprete: Raúl Paz
Laura Rodríguez //Metido // Intérprete: Yomil
25. MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Hannet Castillo // Perdidas, empoderadas // Intérpretes: Wendy, Paola y Karina
Hannet Castillo // Venid // Intérprete: Wampi
Claudia Amanda //10 años después // Intérprete: Charly y Johayron
Kirenia Reguera //Atúnwá // Intérprete: Brenda Navarrete
Los Datway // Rica y to // Intérprete: Wampi
Laura Pompa // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado
26. MEJOR DISEÑO DE FOTOGRAFÍA
Nito Wong // Cariño // Intérprete: Camila Guevara
Ernesto Daniel // Amanece // Intérprete: David Blanco
Lena Hernández // Atúnwá // Intérprete: Brenda Navarrete
Alexander González // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado
Adrián Martínez y Julio Martínez // Metido // Intérprete: Yomil
Adrián Martínez y Julio Martínez // Filosofando en clave // Intérpretes: Pedrito Martínez, Cimafunk y Wampi
27.MEJOR EDICION
Daniel Diez Jr // Al choco //Intérprete: José Luis Cortés
Paiffer // Espacio 90 // Intérprete: Artfun
Lena Hernández // Atúnwá // Intérprete: Brenda Navarrete
Luis Najmias Jr // Te sorprenderá // Intérprete: Raúl Paz
Daniel Santoyo // Origen // Intérprete: Eme Alfonso
28. MEJOR MAKING OF
Oscar Alejandro // Perdidas, empoderadas //Intérpretes: Wendy, Paola y Karina
Lemuel // Guajira con tumbao // Intérprete: Maraca
Oscar Alejandro // Presente // Intérprete: Maykel Blanco y su Salsa Mayor
Eduardo Maristany // Bailando bachata // Intérprete: Loly y sus atrevidos de la bachata
29. MEJOR PRODUCCIÓN
Kathy Tamayo y Misdalia Rodríguez // Perdidas, empoderadas //Intérpretes: Wendy, Paola y Karina
Carolina Rodríguez // Pecado // Intérprete: Dairon Gavilán
Los Datway // Rica y tó // Intérprete: Wampi
Dayana Hernández // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado
Alexandra Chinagria // Metido // Intérprete: Yomil
Amanda Durán, Dayana Hernández y Drianny Camilo // 10 años después // Intérpretes: Charly y Johayron
30. MEJOR DIRECCIÓN
Lena Hernández // Atúnwá // Intérprete: Lena Navarrete
Jose Rojas // Perdidas, empoderadas // Intérpretes: Wendy, Paola y Karina
Daniel Santoyo // Origen // Intérprete: Eme Alfonso
Los Datway // Rica y to // Intérprete: Wampi
Lena Hernández // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado
Adrián Martinez, Julio Martinez // Metido // Intérprete: Yomil
31. VIDEO DEL AÑO
Eme Alfonso // Origen // Intérprete: Dir.: Daniel Santoyo
Brenda Navarrete // Atúnwá // Dir.: Lena Hernández
Issac Delgado // Eso que dijiste // Dir.: Lena Hernández
Buena Fe ft Omar Acedo // Psiquiatra // Dir.: Po
Jose Rojas // Perdidas, empoderadas //Intérpretes: Wendy, Paola y Karina
Yomil // Metido // Dir.: Adrian Martínez y Julio Martínez
Raúl Paz // Te sorprenderá // Dir.: Roc