Premios Lucas 2025: escaladas y códigos que descifrar (l)

Con la Gala de Nominados comenzó la fiesta del videoclip cubano

La verdad es que las certezas siempre se están cotejando. Lo que ayer era “pan comido”, comentario para cualquier año, te lo sacude una sorpresa. Emergen de donde menos lo esperas, la perseverancia y la superación, te asalta la esperanza de que hay caminos diversos para rondar la poesía y rozar la belleza, por donde al Arte le alcanzan 3 o 4 minutos. Un tiempo en el que es vertido el esfuerzo, el aprehender de los grandes y el don cultivado, de los que en Cuba se prueban haciendo videoclips. Aunque hablemos de un empaque para promover o vender la música.

Unos juegan con el collage o el pastiche, reciclar y mezclar es lo suyo, hasta que le sale una novedad. Otro pone de cabeza lo que admiró de un Maestro, coloca una paleta, un juego de cámara, un gesto o una escena dentro de otro empaque visual, y en ese afán por despistar, por borrar las trazas de la re-visita, consigue algo muy suyo. Y hay quien vuelve sobre sí mismo y sobre su propia negación, en un ciclo de búsqueda sobre su propio experimento, lo que imita es la actitud de los creadores precedentes.

Lo que encontramos en cada edición es un arcoíris de videos musicales, de intenciones y resultados. Entre los que cuajan y los que casi lo consiguen, entre los respaldados con todos los hierros, por un gran equipo de producción y de realización, y los que solo cuentan con su imaginación y muchas horas frente a su PC. Entre realizadores consagrados y desconocidos. Dentro de lo que brilla y vuela.

Porque hay también hojarascas empaquetadas en lentejuelas. Facilismo y reciclaje, actitud mimética. Oficio sesgado por el cálculo.

Entre esas cumbres y patrones, se mueve el videoclip hecho por y para artistas cubanos. Son las escaladas y los códigos que descifrar. Al menos, los 280 que evaluó el Jurado, de los 512 estrenados en Los Lucas durante un año.

Durante otra larga noche en la Sala Che Guevara del Instituto de Comunicación Social, se reunieronlos evaluadores de las obras presentadas. Los periodistas y críticos Joel del Río, Yuris Nórido y Lied Lorain, los realizadores Michel Pascual, Víctor López, Senia Veigas, Ilena Rodríguez y Ania Quesada, las musicólgas Lea Cárdenas y Yurien Heredia, más el que escribe estas notas. Luego, profundas deliberaciones, de intercambios y polémicas, de enriquecedor consenso, salieron los nominados en las 30 categorías de los Premios Lucas 2025.

Fueron más de 100 los reconocidos, entre artistas, directores, fotógrafos, editores, actores, productores, diseñadores de vestuario, entre otras especialidades.

Con su anuncio el pasado lunes 21, en el salón Arcos de Cristal del Cabaret Tropicana comenzó la actividad,la gran fiesta del videoclip cubano, que tendrá su final en grande, los venideros 22 y 23 de noviembre en el Teatro Karl Marx.

A la Gala de Nominaciones llegaron decenas de artistas y realizadores colmados de expectativas. Para muchos la mera invitación significaba su premio; por las horas de arduo trabajo, de conceptualizaciones y filmaciones, proyectando y concretando. Uno allí se contagia de alegría, se sumerge en la ola de satisfacción que se levanta cuando se mencionan y van a recoger las postales que los acredita como nominados. Especialmente, para los que se estrenan en este este proyecto televisivo y en las premiaciones que más “suenan” en la farándula del patio.

Fue también una tarde para disfrutar. Entre anuncios y anuncios por los agentes de Lucas, se presentaron en el escenario algunos de los artistas nominados. Subieron, en ese orden, la “mamifina” Melanie Santiler con «Ven» y «Un momentico más»; Tiago Felipe y su banda; Dayron Gavilán con “A pesar de todo”; Gabi Herrera con»Estoy Aquí”, el tema de presentación de la pasada telenovela Sábados de Gloria, y cerró Waldo Mendoza junto a Fabicile con la canción «Labios Rojos», una de las propuestas musicales de la banda sonora de la actual ficción seriada Regreso al Corazón».

El más aplaudido resultó Wampi, con una de las mejores propuestas del reparto y quien resultó el intérprete más mencionado, con varias propuestas audiovisuales nominadas, entre estas la de su canción «Rica y to», nominada a la sazón en 4 categorías, incluido el más importante lauro entre los que otorga el Jurado, el Vídeo más popular del año.

«Descifrando a Lucas», el slogan de la campaña que se estrena, “se constituye en una de las actuales esencias comunicativas del Proyecto Lucas”.

“Rumbo a sus treinta años y con la convicción perenne de reinventarse para crecer y acceder a mayor cantidad de seguidores, Lucas se propone nuevas maneras de acercarse a su gente. Sin dudas, las exigencias de los actuales tiempos han hecho replantearse la existencia del programa en las redes sociales y lo ha logrado”, declaran en el catálogo presentado a los medios de prensa.

Descifrar los nuevos tiempos es lo que ha hecho Cruzata y sus compañeros de viaje, durante 27 años. “Lo que el televidente no ve en casi una hora en que transcurre el espacio televisivo, es material de referencia en Facebook, Instragram y la revista Lucas. Es la oportunidad, entonces, de encontrar allí esos códigos con que Orlando Cruzata y su equipo han solidificado la comunicación con sus seguidores”

La música urbana, como se ha hecho habitual en los últimos años, domina la lista de 11 videos que compiten por el Premio del público. Sin embargo, vale notar que ha cedido el reinado de los exponentes de Planet Record.

Se “colaron” nuevamente dos videos de música bailable, repite Maykel Blanco y su Salsa Mayor con el video de, “Presente”, dirigido por Felo, y nos sorprende gratamente uno del siempre recordado Paulo FG, “La razón”, realizado bajo el mando de Alejandro Pérez. Los dos aparecen también en las listas de nominaciones. Además, se incluyen dos propuestas distintas a los géneros urbanos y bailables: el video de “Cupido Midas” del Dúo Géminis, realizado por Gerdan Soto y el de “No te cambio por nada”, protagonizado por Papushi y facturado por el equipo de Freddy Loons.

Ocho son los videos que emulan por el galardón de mayor peso y expectativas, el de Mejor Video del Año: Cortos que recrean temas de diferentes géneros, facturados desde diversos presupuestos estéticos y puestas en escena; como prueba fehaciente de las posibilidades infinitas de crear y sorprender. Ninguno de ellos figura en la lista de Video más popular.

Anuncio, antes de compartir la lista de nominados en los diferentes apartados, que, en próximas entregas de Candil, compartiré mis apreciaciones sobre los videos que optan por los Premios Lucas.

VIDEO MÁS POPULAR

102. Melanie Santilier ft Velito, el bufón // Todo se supera // Dir.: Yaas Valdés

103. Bebeshito // Tacto que llegó el reparto // Dir.: Ian Padrón

104. Musterifa ft Payaso por ley // Las ganas // Dir.: Ale Vellon

108. Paulo FG // La razón // Dir.:Alejandro Pérez

110. Maykel Blanco y Salsa Mayor // Dir.: Felo

112. Charly y Johayron // 10 años después // Dir.: Nandirectedit

158. L Kimii // Instragram // Dir.: Helier

190. Bebeshito ft El Kilate, Mary el Yirow y El Tingo // No creo // Dir.: Nandirectedit

192. Dany Ome ft Kevincito, el 13 // Nos casamos // Dir.: Alex Lay

207. Dúo Géminis // Cupido Midas // Dir.: Gerdan Soto

224. Papushi // No te cambio por nada // Dir.: Freddy Loons

Lista completa de nominados en las 31 categorías decididas por el Jurado:

PREMIOS LUCAS 2025:

1. MEJOR VIDEO MÚSICA POPULAR BAILABLE

Alaín Pérez // La moneda // Dir.: Felo

Issac Delgado // Eso que dijiste // Dir.: Lena Hernández

Maykel Blanco y Salsa Mayor // Presente // Dir.: Felo

Formell y Los Van Van // Ven, dame un abrazo // Dir.: Alejandro Valera

Pedro Martínez ft Cimafunk y Wampi //Filosofando en clave // Dir.: Julio Martínez y Adrián Martínez

MEJOR VIDEO MÚSICA TRADICIONAL CUBANA Y FOLKLORICA

Brenda Navarrete // Atúnwá // Dir.: Lena Hernández

Rita Donte // El Zunzún // Dir.: Yoanny Oliva y Rita Donte

Zulema Iglesias // Guaguancó // Dir.: Alejandro Pérez

Raúl Paz // Así no // Dir.: Carlos Gómez

Órgano Puro Sabor // El buey cansao // Dir.: Alejandro Valera

3. MEJOR VIDEO TROVA

Alain Garrido // Veleidades de la gloria // Dir.: Lester Carrazana

Liuba María Hevia // Canciones que no se extraviaron // Dir.: Camilo Suárez

Yatsel Rodríguez // Mis amigos // Dir.: Lester Carrazana

4. MEJOR VIDEO CANCIÓN

Buena Fe y Pilar Boyeros // Peregrino // Dir.: Claudio Peláez Sordo

Rafa Tena // Gitana en New York // Dir.: Lorena Flores

Dairon Gavilán // A pesar de todo // Dir.: Yass Valdés

5. MEJOR VIDEO CANCIÓN CONTEMPORANEA

Adrián Berazaín // Fátima // Dir.: Adrián Berazaín y Ray Cruz

Camila Guevara // Cariño // Dir.: Regina Barreiro

Pao Fraga // El pantano // Dir.: Pao Fraga

Diana Fuentes // De a poquito // Dir.: Yeandro Tamayo

Diana Velz // Parte III -Libre // Dir.: Diana Velz

6. MEJOR VIDEO MÚSICA POP

Bryan Sánchez // Ganas de besarte // Dr.: Freddy Loons

Camila Guevara // Vienen curvas // Dir.: Regina Barreiro

Eidi // Fuera de lugar // Dir.: Daku

Karly B // Besos con veneno // Dir.: Jose Rojas

Diana Velz // Parte II – Instinto animal // Dir.: Diana Velz

7. MEJOR VIDEO POP ROCK Y ROCK

David Blanco //Amanece // Dir.: Ernesto Daniel Brito

Cliamm // Lips of the night // Dir.:

Gabi Herrera // Estoy aquí // Dir.: Alejandro Pérez

Dairon Gavilán // Pecado // Dir.: Yass Valdés

Mariannah y Diego ft Casdapro // Máscara // Dir.: Tomas Widmann

8-MEJOR VIDEO FUSIÓN

Eme Alfonso // Orígen // Dir.: Daniel Santoyo

Tiago Felipe ft Ejasí // Sintiendo //Dir.: Tiago Felipe

Diana Velz // Parte I- Obdecr // Dir.: Diana Velz

Rafa Tena y Las Negris // Morcilla // Dir.: Lorena Flores

Edku // Atrévete // Dir.: Claudio Peláez Sordo

9. MEJOR VIDEO DE HIP HOP

Chaplin // Mañana otra vez es lunes // Dir.: Samu LLanes

Eidi // Qué hora es allí // Dir.: Nai Style

Anthony Bravo // Resaca //Dir.: Anthony Bravo

Yomil // Metido // Dir.: Adrian Martinez y Julio Martinez

Menor MC // Cimarrón por dentro // Dir.: Tony Planos

10. MEJOR VIDEO MÚSICA POP URBANA

Alex Ruz // Mi estrella // Dir.: Ariam Valdés

Wampi // Nostalgia // Dir.: Mr Sad 26

Jotabarrioz //Amorcito corazón // Dir.: Felo

Buena Fe y Omar Acedo // Psiquiatra // Dir.: Po

Angelo, Liana Milanés, El Dray, Gabi Herrera y Bryan Sánchez //

Un solo corazón // Dir.: Alejandro Pérez

11. MEJOR VIDEO MÚSICA URBANA REPARTO

Wampi // Rica y to // Dir.: Los Datway

Charly y Johayron //10 años después //Dir.: Nandirectedit

Yomil y Los 4 // BlinBlin // Dir.:

Velito, el bufón, Los Datway, Yorshi y Yosan // No pueden // Dir.: Los Datway

Dale Pututy y Nesty // Luna cap I // Dir.: Alejandro Albuernes Skizzo

Enrique Iglesias, El Alfa, Descemer Bueno, El Dray, Wow Pop, L Kimii // La botella remix // Dir.: Los Datway

12. MEJOR VIDEO MÚSICA URBANA REGUETON

Charly & Johayron // Perroni // Dir.: Freddy Loons

Wampi // Venid // Dir.: Jose Rojas

Christian López // Te solté // Dir.: Dj Misa

13. MEJOR VIDEO MÚSICA TROPICAL VARIADA

Camila Guevara // Crueldad // Dir.: Camila Grandi

Jessy Ángeles // Me mató el orgullo // Dir Freddy Loons

Alex Cuba y Bacilos // Nada es de verdad // Dir.:

Raúl Paz // El primo // Dir.: Felo

Raúl Paz // Te sorprenderá // Dir.: Roco Paz, Raphael Paz y Sailín Carbonell

14. MEJOR VIDEO MÚSICA POP HOUSE ELECTRÓNICO

Artfun // Espacio 90 // Dir.: Yoe Pérez

Ernesto Blanco // No puedo callar // Dir.: Sergio Filmink y Eddy Cardoza

Wendy, Paola y Karina // Perdidas empoderadas // Dir.: Jose Rojas

Heradel // Mother // Dir.: Bejamín del Castillo

15. MEJOR VIDEO MÚSICA INSTRUMENTAL

José Luis Cortés, el tosco // A Choco // Dir.: Pablo Massip

Mikeys // Orbit // Dir.: JC Duran y Mosty Edition

Cuerdas del alma // Hasta Alicia baila // Dir.: Abdel Martínez Castro

16. MEJOR VIDEO REALIZADO EN ESTUDIO

Melanie Santiler ft Dale Pututi // Un momentico más // Dir.: Sihaly Mariac

Adriela // Te lo debo a ti // Dir.: Jorge Díaz

Wualdo Mendoza ft Fabicile // Labios rojos // Dir.: Hector Visual by Ache

17. MEJOR VIDEO MÚSICA PARA NINOS

Liuba María Hevia // La vacuna // Dir.: Ívette Ávila Martín

Liuba María Hevia // El tonto de papel // Dir.: Lidia Morales

Liuba María Hevia // Caracolillo de coral // Dir.:Yemeli Cruz y Adanoe Lima

Enid Rosales ft Karma // Azul // Dir.: Ívette Ávila Martín

18. MEJOR VIDEO ÓPERA PRIMA

Diana Belz //Obdcr// Intérprete: Diana Belz

Daniel Santoyo // Orígen // Intérprete: Eme Alfonso

JC Duran y Mosty Edition // Orbit // Intérprete: Mikeys

Roco Paz, Raphael Paz y Sailín Carbonell // Te sorprenderá // Intérprete: Raúl Paz

Yoe Pérez // Espacio 90 // Intérprete: Arfum

19. MEJOR VIDEO ARTISTA NOVEL

Rita Donte // El Zunzún // Dir.: Yoanny Oliva y Rita Donte

Yatsel Rodríguez // Mis amigos // Dir.: Lester Carrrazana

Camila Guevara // Crueldad // Dir.: Camila Grandi

Eidi // Fuera de lugar // Dir.: Daku

Chaplín // Mañana otra vez es lunes // Dir.: Samu LLanes

Pablo Barrrera // Laberinto // Dir.:Freddy Loons

Mikeys // Orbit // Dir.: JC Duran y Mosty Edition

20. MEJOR ANIMACIÓN

Ivette Ávila Martín, Ramiro Zardoya // La vacuna // Intérprete // Liuba María Hevia

Lidia Morales // El tonto de papel // Intérprete // Liuba María Hevia ft Silvio Rodríguez

Ivette Ávila Martín, Ramiro Zardoya // Azul // Intérpretes // Enid Rosales ft Karma

Tomas Widmann, María Díaz // Máscara // Intérpretes //Mariannah y Diego

Pao Fraga // El pantano // Dir.: Pao Fraga

21. MEJORES EFECTOS VISUALES

Ariam Valdés // Mi estrella // Intérprete: Alex Ruz

Daniel Santoyo // Origen // Intérprete: Eme Alfonso

Skizo // Luna 1 // Intérprete: Dale Pututi y Nesty

Oscar Ernesto Pérez // Perdidas empoderadas // Intérprete: Wendy, Paola y Karina

Bejamin del Castillo // Mother // Intérprete: Herabel

Oscar Ernesto Pérez // Besos venenos // Intérprete: Karly B

22. MEJOR VIDEO COREOGRAFICO

Reina Melisa // Mi momento //Intérprete: Jarulay

Los Datway // Rica y to // Intérprete: Wampi

Rachel González // Perdidas empoderadas // Intérprete: Wendy, Paola y Karina

Los Datway // No pueden // Intérpretes: Velilto, el bufón, Yorshi y Yorsan y Los Datway

Los Datway // La botella remix // Intérpretes: Enrique Iglesias, El Alfa, Descemer Bueno, El Dray, Wow Pop y L Kimii

Rafael Hernández, Alberto Reyes // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado

23. MEJOR ACTUACION

Ray Cruz // Fátima // Intérprete: Adrián Berazaín

Aitana Cisneros // Parte I. Obdcr // Intérprete: Diana Belz

Bill Murray // Filosofando en clave // Intérprete: Pedro Martínez ft Cimafunk y Wampi

Miriam Socarrás // Ven, dame un abrazo // Intérprete: Formell y Los Van Van

Colectivo de actores // Te sorprenderás // Intérprete.: Raúl Paz

Wampi // Nostalgia // Intérprete: Wampi

24. DIRECCIÓN DE ARTE

Daniel Santoyo // Origen // Intérprete: Eme Alfonso

Lena Hernández, Dayana Hernández // Atúnwuá // Intérprete: Brenda Navarrete

Jose Rojas y Siboney Escenografía // Perdidas empoderadas // Intérpretes: Wendy, Paola y Karina

Los Datway // Rica y tó // Intérprete: Wampi

Lia Fong, Damián Fernández,Laura Díaz Ravelo y Jorge Luis Valdés // Pecado // Intérprete: Dairon Gavilán

Pepe Reyes // Te sorprenderás // Intérprete: Raúl Paz

Laura Rodríguez //Metido // Intérprete: Yomil

25. MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Hannet Castillo // Perdidas, empoderadas // Intérpretes: Wendy, Paola y Karina

Hannet Castillo // Venid // Intérprete: Wampi

Claudia Amanda //10 años después // Intérprete: Charly y Johayron

Kirenia Reguera //Atúnwá // Intérprete: Brenda Navarrete

Los Datway // Rica y to // Intérprete: Wampi

Laura Pompa // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado

26. MEJOR DISEÑO DE FOTOGRAFÍA

Nito Wong // Cariño // Intérprete: Camila Guevara

Ernesto Daniel // Amanece // Intérprete: David Blanco

Lena Hernández // Atúnwá // Intérprete: Brenda Navarrete

Alexander González // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado

Adrián Martínez y Julio Martínez // Metido // Intérprete: Yomil

Adrián Martínez y Julio Martínez // Filosofando en clave // Intérpretes: Pedrito Martínez, Cimafunk y Wampi

27.MEJOR EDICION

Daniel Diez Jr // Al choco //Intérprete: José Luis Cortés

Paiffer // Espacio 90 // Intérprete: Artfun

Lena Hernández // Atúnwá // Intérprete: Brenda Navarrete

Luis Najmias Jr // Te sorprenderá // Intérprete: Raúl Paz

Daniel Santoyo // Origen // Intérprete: Eme Alfonso

28. MEJOR MAKING OF

Oscar Alejandro // Perdidas, empoderadas //Intérpretes: Wendy, Paola y Karina

Lemuel // Guajira con tumbao // Intérprete: Maraca

Oscar Alejandro // Presente // Intérprete: Maykel Blanco y su Salsa Mayor

Eduardo Maristany // Bailando bachata // Intérprete: Loly y sus atrevidos de la bachata

29. MEJOR PRODUCCIÓN

Kathy Tamayo y Misdalia Rodríguez // Perdidas, empoderadas //Intérpretes: Wendy, Paola y Karina

Carolina Rodríguez // Pecado // Intérprete: Dairon Gavilán

Los Datway // Rica y tó // Intérprete: Wampi

Dayana Hernández // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado

Alexandra Chinagria // Metido // Intérprete: Yomil

Amanda Durán, Dayana Hernández y Drianny Camilo // 10 años después // Intérpretes: Charly y Johayron

30. MEJOR DIRECCIÓN

Lena Hernández // Atúnwá // Intérprete: Lena Navarrete

Jose Rojas // Perdidas, empoderadas // Intérpretes: Wendy, Paola y Karina

Daniel Santoyo // Origen // Intérprete: Eme Alfonso

Los Datway // Rica y to // Intérprete: Wampi

Lena Hernández // Eso que dijiste // Intérprete: Issac Delgado

Adrián Martinez, Julio Martinez // Metido // Intérprete: Yomil

31. VIDEO DEL AÑO

Eme Alfonso // Origen // Intérprete: Dir.: Daniel Santoyo

Brenda Navarrete // Atúnwá // Dir.: Lena Hernández

Issac Delgado // Eso que dijiste // Dir.: Lena Hernández

Buena Fe ft Omar Acedo // Psiquiatra // Dir.: Po

Jose Rojas // Perdidas, empoderadas //Intérpretes: Wendy, Paola y Karina

Yomil // Metido // Dir.: Adrian Martínez y Julio Martínez

Raúl Paz // Te sorprenderá // Dir.: Roc