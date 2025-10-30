La solidaridad es un valor que nos une (+Fotos)(+Video)

Desde Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus se dirigen hacia el oriente del país, con la misión de contribuir a la labor de recuperación de la infraestructura eléctrica

Una vez más la solidaridad de los trabajadores del sector eléctrico se ha hecho evidente con la partida de brigadas de trabajo desde diferentes provincias del país hacia el oriente cubano, muestra palpable de la unidad y el apoyo que nos define como pueblo.

Desde Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus se dirigen hacia el oriente del país, con la misión de contribuir a la labor de recuperación de la infraestructura eléctrica, severamente afectada por el reciente paso del huracán Melissa.

La brigadas están integradas por linieros, especialistas y directivos, dispuestos a ayudar a restaurar las graves afectaciones causadas por el fenómeno meteorológico en las regiones más damnificadas.

Según el perfil de Facebook de la UNE, los contingentes se integrarán a los Consejos de Defensa Provinciales y Municipales en los territorios más impactados, con el objetivo de acelerar el restablecimiento de circuitos y acometidas en comunidades afectadas.

De acuerdo con partes institucionales, la UNE dispuso atender de forma priorizada hospitales, centros de evacuados y servicios esenciales, en coordinación con la Defensa Civil y autoridades locales.

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, declaró anteriormente que linieros de la UNE fueron enviados a las provincias orientales con el propósito de restituir con rapidez el servicio interrumpido por el paso del fenómeno. Según el titular, los trabajadores cuentan con recursos y medios para intervenir con seguridad en redes y subestaciones, priorizando la vitalidad de servicios básicos y la protección de la población.