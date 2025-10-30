Comienza a “tomar forma” el World Athletics Ultimate

Fue presentada la herramienta online para seguir los posibles participantes

CON LA presentación de la herramienta online para seguir los clasificados al World Athletics Ultimate Championship comienzan a despejarse algunas posibles dudas respecto a la novedosa cita, que tendrá su primera edición la ciudad de Budapest el próximo año.

Según lo anunciado antes, el certamen transcurrirá del 11 al 13 de septiembre en la capital húngara y ya tuvo sus primeros clasificados directos desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aseguraron invitación todos los ganadores de las pruebas que se convocarán en el programa, que por cierto no es idéntico al de los tradicionales certámenes del orbe.

En Budapest 2026 se competirá en las pruebas de 100, 200, 400, 800, 1500 y 5000 metros, saltos con pértiga, altura y longitud, y lanzamiento de jabalina, en uno y otro sexo, además de los relevos 4×100, 4×400 y mixto.

Como añadido los hombres estarán en 110 metros con vallas y lanzamiento del martillo. Para las mujeres quedó reservado el salto triple.

En esta última especialidad tiene cupo la cubana Leyanis Pérez, pues el hecho de convertirse en reina mundial de Tokio 2025 le garantizó una plaza.

Igual tendrán pasajes para el novedoso evento los ganadores de la Liga del Diamante 2026 y otros por posiciones en el ranking tomando como referencia los resultados desde el pasado 2 de septiembre y hasta el primer día de ese propio mes en 2026.

La lista de elegibles para asistir a la cita aparecerán en la mencionada herramienta denominada Camino a lo Máximo, y como las invitaciones serán y no por países no habrá límites de cantidad de competidores por una misma nación en la pruebas individuales.

Para los relevos se tomará en cuenta lo que suceda en el campeonato mundial de la especialidad, que acogerá entre el 2 y 3 de mayo de 2026 la ciudad de Gaborone, en Botsuana. Las cuartetas situadas en los seis primeros puestos de cada prueba aseguran pasaporte, en tanto los dos cupos restantes se completarán por resultados entre el pasado 22 de agosto y hasta el primero de septiembre de 2026.

La nueva lid alternará con los campeonatos del mundo, solo tendrá jornadas competitivas en la tarde-noche y en las pruebas individuales podrán participar entre ocho y 16 competidores, y la mayoría en finales directas.