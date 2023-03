”Una pata de la mesa”

A veces los seres humanos no podemos recordar y fingimos no hacerlo, obviamos lo que es invisible a los ojos porque carecemos del valor intrínseco en el corazón, parafraseando una de las expresiones más sentidas de El Principito, uno de mis libros de cabecera, o quizás, no queremos reconocer la valía de aquellos que sin proponérselo igualaron nuestras expectativas.

El movimiento de corresponsales voluntarios en Radio Caibarién resultó importante apoyo a la programación informativa y el amplio reflejo del quehacer de los caibarienenses en los diversos programas del medio de prensa.

Sin ser profesionales de la palabra, solo con talento y amor, estos hombres y mujeres lograron mostrar la vida de sus coterráneos desde varias aristas, un movimiento para rescatar.

Radio Caibarién en su historia también atesora el bregar del movimiento de corresponsales voluntarios, colaboradores que jugaron un papel primordial en la información, casi imprescindible.

Imagen: tomada del muro de Facebook de la autora.