martes, febrero 3, 2026
Lo último:
Ciencia y tecnología

Reconocen aportes a la ciencia y la innovación

Tomado de Granma

Cuarenta y tres investigadores y dos instituciones recibieron la Orden Carlos Juan Finlay, la más alta condecoración que se entrega en nuestro país a las personas y entidades con extraordinarios méritos y aportes al desarrollo científico de la nación y al bienestar del pueblo

Cuarenta y tres investigadores y dos instituciones recibieron la Orden Carlos Juan Finlay, la más alta condecoración que se entrega en nuestro país a las personas y entidades con extraordinarios méritos y aportes al desarrollo científico de la nación y al bienestar del pueblo.

Los galardonados pertenecen a centros de investigación y otras dependencias del Grupo Empresarial BioCubaFarma, el Grupo Azucarero Azcuba y los ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Agricultura, Cultura, Educación, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Relaciones Exteriores.

Por la obtención de relevantes resultados de gran impacto para la ciencia y la sociedad cubana, merecieron el distinguido reconocimiento el Centro de Medicina de Aviación y Subacuática y el Centro de Isótopos.

Durante la ceremonia, efectuada en el hotel Meliá Cohíba, se confirió, además, el Premio Nacional de Innovación Tecnológica 2024 a ocho resultados que benefician a diferentes sectores y ramas del desarrollo socioeconómico del país.

Figuran en la relación Experiencias en la producción del bioproducto Lebame®, transferencia tecnológica a unidades productivas y su impacto en la agricultura y el medio ambiente, cuya entidad ejecutora principal es el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar y Estrategia negociadora de un producto innovador de la biotecnología cubana, el Nimotuzumab y su desempeño financiero, de la Sociedad Mercantil CIMAB S.A.

También, fueron acreedores del lauro los trabajos Concepción de adaptación del sector salud cubano al cambio climático para el período 2021-2030, de la Escuela Nacional de Salud Pública, Enfoque de cadena de valor en la obtención de alimentos funcionales de Moringa Oleifera  Lam para el consumo humano, Centro de Investigación en Plantas Proteicas y Productos Bionaturales, Estrategia quirúrgica para tumores cerebrales profundos mediante un puerto endoscópico único, Hospital Hermanos Ameijeiras, Protocolo para el manejo inicial del trauma maxilofacial grave, Hospital Universitario General Calixto García, y Generalización de instrumentos diseñados y validados para el estudio de la exposición a la violencia en niños, niñas y adolescentes, a cargo del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Igualmente, fueron otorgados los Premios Especiales del Citma 2024 a los resultados de Mayor Impacto Científico, Mayor Impacto Social, Mayor Impacto Económico y Mayor Integración. 

También te puede gustar

Realizan taller de arqueología aborigen

Máximo Luz

Facebook pondrá fin a su sistema de reconocimiento facial

Tomado de CubaSí

WhatsApp se consolida como herramienta clave para la industria de viajes

Tomado de CubaSí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *