Reconocen aportes a la ciencia y la innovación

Cuarenta y tres investigadores y dos instituciones recibieron la Orden Carlos Juan Finlay, la más alta condecoración que se entrega en nuestro país a las personas y entidades con extraordinarios méritos y aportes al desarrollo científico de la nación y al bienestar del pueblo.

Los galardonados pertenecen a centros de investigación y otras dependencias del Grupo Empresarial BioCubaFarma, el Grupo Azucarero Azcuba y los ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Agricultura, Cultura, Educación, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Relaciones Exteriores.

Por la obtención de relevantes resultados de gran impacto para la ciencia y la sociedad cubana, merecieron el distinguido reconocimiento el Centro de Medicina de Aviación y Subacuática y el Centro de Isótopos.

Durante la ceremonia, efectuada en el hotel Meliá Cohíba, se confirió, además, el Premio Nacional de Innovación Tecnológica 2024 a ocho resultados que benefician a diferentes sectores y ramas del desarrollo socioeconómico del país.

Figuran en la relación Experiencias en la producción del bioproducto Lebame®, transferencia tecnológica a unidades productivas y su impacto en la agricultura y el medio ambiente, cuya entidad ejecutora principal es el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar y Estrategia negociadora de un producto innovador de la biotecnología cubana, el Nimotuzumab y su desempeño financiero, de la Sociedad Mercantil CIMAB S.A.

También, fueron acreedores del lauro los trabajos Concepción de adaptación del sector salud cubano al cambio climático para el período 2021-2030, de la Escuela Nacional de Salud Pública, Enfoque de cadena de valor en la obtención de alimentos funcionales de Moringa Oleifera Lam para el consumo humano, Centro de Investigación en Plantas Proteicas y Productos Bionaturales, Estrategia quirúrgica para tumores cerebrales profundos mediante un puerto endoscópico único, Hospital Hermanos Ameijeiras, Protocolo para el manejo inicial del trauma maxilofacial grave, Hospital Universitario General Calixto García, y Generalización de instrumentos diseñados y validados para el estudio de la exposición a la violencia en niños, niñas y adolescentes, a cargo del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Igualmente, fueron otorgados los Premios Especiales del Citma 2024 a los resultados de Mayor Impacto Científico, Mayor Impacto Social, Mayor Impacto Económico y Mayor Integración.