El truco oculto de los términos y condiciones 

Tomado de Juventud Rebelde

La gratuidad de las redes sociales digitales,  el acceso fácil que nos brindan para crear o consumir contenido, así como estar en contacto con familiares y amigos, tiene un precio, a veces, más alto de lo que imaginamos

¿Quién se lee los términos y condiciones de cualquier servicio en internet? Aunque no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que casi nadie lo hace. Y no puedo ser absoluto porque, efectivamente, algunos sí lo han hecho, y han encontrado en estas cuestiones que son, cuando menos, inquietantes.

Así, el «He leído y estoy de acuerdo con los Términos» es la mayor mentira en la web, tal y como afirma el sitio
Terms of Service Didn’t Read (ToS;DR), un proyecto que comenzó en junio de 2012 para ayudar a corregir el hecho de que casi nadie lee realmente los términos de servicio que aceptamos constantemente.

La idea de ToS;DR surgió en Berlín, Alemania, y se ha constituido en un movimiento para crear aplicaciones web que otorgan a los usuarios control sobre sus valiosos datos y su privacidad. El nombre está inspirado en el acrónimo de internet «TL;DR», que significa Too Long; Didn’t Read (demasiado largo; no leído), y se usa a menudo en blogs y correos electrónicos cuando un bloque de texto es demasiado largo y a la gente le da pereza leerlo completo.

Esta web clasifica los sitios desde las letras A a la E, y es la primera la más benévola en cuanto a respetar la privacidad de los datos personales, y la última, la más agresiva. Así, presentamos a nuestros lectores un compendio de derechos que ceden al usar muchas redes y aplicaciones web, en su apartado más grave: los D y E. 

Calificación D

Fandom

Red de wikis y comunidades de fans con cuentas, ediciones y foros.

  • Licencias amplias: Conceder derechos amplios sobre tus contribuciones y ediciones.
  • Exposición pública: Historial de edición puede ser público y persistente.
  • Publicidad y tracking:Uso de cookies/trackers para monetización y personalización.
  • Moderación discrecional: Páginas y usuarios pueden ser bloqueados o revertidos sin apelación efectiva.
  • Portabilidad limitada: Migrar o borrar plenamente contribuciones puede ser complejo.

MyAnimeList

Comunidad para listas de anime/manga, reseñas y foros.

  • Moderación y remoción: Contenido y cuentas pueden ser removidos con discreción amplia.
  • Licencias de contenido: Tus reseñas/entradas pueden otorgar licencias amplias al servicio.
  • Privacidad comunitaria: Perfiles y actividad pueden ser públicos por defecto.
  • Uso de datos: Datos de interacción (listas,puntuaciones) pueden usarse para perfilado.
  • Vulnerabilidad a abuso: Foros pueden exponer a acoso si la moderación es insuficiente.

Urban Dictionary

Diccionario colaborativo con definiciones y votos de la comunidad.

  • Contenido sensible/ofensivo: Exposición a material potencialmente dañino.
  • Moderación limitada: Remociones y controles pueden ser insuficientes frente a abuso.
  • Licencias de UGC: Tus definiciones quedan bajo licencias amplias.
  • Privacidad: Actividad y aportes pueden vincularse a tu cuenta pública.
  • Borrado incompleto: Difícil eliminar completamente contribuciones replicadas.

 Replika

App de acompañamiento/IA con chat, relaciones y contenido personal.

  • Moderación y remoción: Contenido y cuentas pueden ser removidos con discreción amplia.
  • Licencias de contenido: Tus reseñas/entradas pueden otorgar licencias amplias al servicio.
  • Privacidad comunitaria: Perfiles y actividad pueden ser públicos por defecto.
  • Uso de datos: Datos de interacción (listas, puntuaciones) pueden usarse para perfilado.
  • Vulnerabilidad a abuso: Foros pueden exponer a acoso si la moderación es insuficiente.

Calificación E

facebook

  • Licencia amplia sobre publicaciones y fotos: la plataforma puede reutilizar tu contenido en distintos contextos.
  • Publicidad invasiva y perfilado exhaustivo: seguimiento dentro y fuera de la red para segmentación comercial.
  • Compartición de datos con terceros y socios: integración con apps externas y anunciantes.
  • Moderación discrecional: eliminación de cuentas o publicaciones sin procesos claros de apelación.
  • Limitaciones legales: cláusulas que restringen reclamaciones y favorecen a la empresa.

TikTok

Incluyendo ubicación, dispositivo y hábitos de uso.

  • Licencia global sobre videos subidos: Incluso tras eliminación, la plataforma conserva derechos amplios.
  • Publicidad invasiva y perfilado algorítmico: Segmentación detallada para monetización.
  • Moderación algorítmica opaca: Eliminación de contenido sin aviso ni apelación clara.
  • Transferencia internacional de datos: Riesgos por jurisdicciones con estándares distintos de privacidad.

Snapchat

  • Licencia sobre fotos y videos enviados: Aunque se autodestruyan, la empresa conserva derechos amplios.
  • Recopilación de metadatos y ubicación: Seguimiento intensivo para publicidad y analítica.
  • Publicidad personalizada: Perfilado detallado de hábitos de uso.
  • Persistencia técnica de contenido: Copias en servidores incluso tras eliminación.
  • Moderación discrecional: Suspensión de cuentas sin apelación clara.

Discord

Uso amplio para mejorar servicios y moderación.

  • Recopilación de datos de actividad y metadatos: Seguimiento de uso intensivo.
  • Moderación algorítmica y humana: Eliminación de servidores o cuentas con criterios internos.
  • Publicidad y analítica: Aunque menos invasiva que otras redes, existe perfilado.
  • Limitaciones legales: Cláusulas de arbitraje y responsabilidad reducida.

 X (antes Twitter)

  • Licencia global sobre tweets y multimedia: incluso tras eliminación, la empresa conserva derechos amplios.
  • Publicidad y rastreo interplataforma: Seguimiento de actividad para segmentación y monetización.
  • Moderación algorítmica y humana opaca: Eliminación de contenido o cuentas sin aviso ni apelación clara.
  • Exposición pública de perfiles y actividad: Difícil control sobre la visibilidad de tu historial.
  • Limitaciones de responsabilidad: cláusulas que reducen opciones de reclamación.

Reddit

  • Licencia amplia sobre posts y comentarios: Reutilización en distintos contextos, incluso comerciales.
  • Publicidad y rastreo interplataforma: Seguimiento de actividad para segmentación.
  • Moderación comunitaria y administrativa: eliminación de contenido con criterios internos poco transparentes.
  • Exposición pública de perfiles y actividad: Difícil control sobre la visibilidad de tu historial.
  • Limitaciones de responsabilidad: cláusulas que reducen opciones de reclamación.

LinkedIn

  • Licencia sobre publicaciones y datos profesionales: La plataforma puede usar tu contenido en materiales promocionales.
  • Publicidad dirigida y perfilado laboral: Seguimiento de actividad para segmentación comercial y de empleo.
  • Compartición con socios y reclutadores: Intercambio de datos con terceros para fines de contratación.
  • Moderación discrecional de perfiles: Suspensión de cuentas con criterios internos poco transparentes.
  • Limitaciones legales: cláusulas de arbitraje y responsabilidad reducida.

Quora

  • Licencia amplia sobre preguntas y respuestas: Reutilización en distintos contextos, incluso comerciales.
  • Publicidad y rastreo  interplataforma: seguimiento de actividad para segmentación.
  • Moderación comunitaria y administrativa: Eliminación de contenido con criterios internos poco transparentes.
  • Exposición pública de perfiles y actividad: Difícil control sobre la visibilidad de tu historial.
  • Limitaciones de responsabilidad: cláusulas que reducen opciones de reclamación

