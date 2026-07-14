Publican proyecto de ley sobre identidad y domicilio

La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó en su sitio web institucional el proyecto de ley «Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio», con el propósito de promover la participación ciudadana y fortalecer la cultura jurídica de la población.

Tiene la propuesta normativa como objetivo establecer y regular el sistema de identidad personal y domicilio, garantizar el reconocimiento y protección de la identidad de los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes, así como la determinación, registro y actualización del domicilio como atributo jurídico-administrativo.

El proyecto de ley define el domicilio como atributo jurídico-administrativo, regulando su inscripción, actualización y efectos, sin que ello genere derechos patrimoniales ni legitime ocupaciones ilegales.

La identidad digital se incorpora como herramienta verificable y soberana, bajo gestión exclusiva del Ministerio del Interior (Minint).

Dicha norma establece que cada persona tendrá un único domicilio registrado, con obligación de mantenerlo actualizado, y fija responsabilidades para propietarios y administradores de inmuebles.

Los documentos de identidad —carné y pasaporte— se declaran personales e intransferibles, con datos permanentes y zonas de lectura mecánica.

El sistema de identificación se activa con la inscripción de nacimiento o residencia y se actualiza ante cambios biométricos o de domicilio.

La autoridad competente es la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía del Minint, que controla registros, declara nulidades y coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El proyecto introduce un régimen sancionador con contravenciones clasificadas en menos graves, graves y muy graves, aplicando multas, suspensión o revocación de la identidad digital.

Se prevén recursos administrativos de reforma y alzada, y la vía judicial una vez agotada la instancia administrativa.

Entre los cambios principales respecto a la normativa anterior destacan la actualización constitucional, la integración de identidad física y digital, la regulación clara del domicilio y la creación de un sistema integral con sanciones específicas.

El Parlamento cubano habilitó el correo electrónico comunicacion@anpp.gob.cu para que la ciudadanía pueda enviar criterios y sugerencias sobre el texto legal.

Con anterioridad, en el sitio web de la Asamblea Nacional se publicaron los proyectos de ley «Código de Trabajo», «De Tierra Agropecuaria y Forestal», «De la Vivienda» y «De Organización de la Administración Central del Estado», los cuales fueron enriquecidos en procesos de consulta realizados como parte del ejercicio legislativo.

Estos proyectos constituyen antecedentes inmediatos para el análisis y discusión por los diputados en próximas sesiones.