Medalla de plata para canoísta villaclareña Yisnolis López en Panamericano de Canadá

La canoista del poblado de El Santo, en Encrucijada, Yisnolis López, le aportó a Cuba la primera medalla en el Campeonato Panamericano de Canotaje Sprint 2026, que se disputa desde este lunes 13 y hasta el miércoles 15 de julio en Montreal, Canadá, al conquistar la medalla de plata en la final directa del C1, a la distancia de 200 metros en la categoría sub-23 femenino.

La canoísta santeña entró segunda al cronometrar 47 segundos y 26 centésimas.

El metal dorado correspondió a la anfitriona Elizabeth McArthur, con tiempo de 45.71. La presea de bronce se la agenció la chilena Sley Figueroa, con 48.55 segundos.

La villaclareña Yisnolis López —que ya aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, tras conquistar el título de esta misma prueba en la justa continental junior de Asunción, Paraguay— continúa demostrando un notable crecimiento competitivo en la temporada, según reporta el grupo de Facebook Cuba Camino a Los Ángeles 2028.

La santeña Yisnolis López volverá a competir en las próximas jornadas del Campeonato Panamericano de Canadá, en el C2 a la distancia de 500 metros.

Recientemente,en la Copa del Mundo de Canotaje Sprint 2026, celebrada también en Montreal, Yisnolis López, alcanzó por primera vez una Final A y terminó en la novena posición del C1 200 metros, con crono de 47.96.

Luego, junto a la guantanmera Yarisleidis Cirilo, consiguió un meritorio cuarto lugar en el C2 200 metros, quedando muy cerca del podio, al detener el reloj en 44.34.

Después de la cita panamericana canadiense Yisnolis López participará en la lid centrocaribeña de Santo Domingo, República Dominicana 2026.