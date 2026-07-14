Dedicado a Fidel curso de verano organizado por Palmares

La quinta edición del curso “Verano con mi gente”, de gastronomía y culinaria, se realiza dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario, con la participación de 71 estudiantes, en su mayoría jóvenes, de las provincias de La Habana y Artemisa.

El Héroe del Trabajo de la República de Cuba, Esteban Alfaro Diebra, director del Departamento de Palmares en Playa 2, señaló que la capacitación comenzó el 3 de junio último, en el marco del cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y concluirá el próximo 13 de agosto, en ocasión de los 100 años del líder histórico de la Revolución Cubana.

El curso de verano es organizado y ofrecido a sus participantes de forma gratuita por la sucursal Habana Centro de la Empresa Extrahotelera Palmares, en conjunto con la Escuela de Capacitación del Ministerio del Turismo (MINTUR).

La quinta edición cuenta con 41 alumnos en el perfil de gastronomía, con sede práctica en las instalaciones del Complejo Turístico La Cecilia, y el resto en el de culinaria, con escenario en el restaurante La Ferminia, en donde reciben clases teóricas impartidas por docentes especializados del MINTUR y entrenamiento directo con trabajadores de Palmares.

La formación incluye no solo contenidos técnicos vinculados a la gastronomía y la cocina, sino también sobre historia, hábitos saludables, lucha contra las drogas, calidad del servicio y valores cívicos.

La evaluación final incluye exámenes individuales o colectivos, según el curso, y los egresados reciben una certificación oficial expedida por la Escuela de Capacitación del MINTUR que los habilita a ejercer, según explicó el maître y profesor de gastronomía Evelio Marbot Iser.

Dirigido especialmente a jóvenes desvinculados del estudio o el empleo, el curso “Verano con mi gente” busca facilitar su reinserción sociolaboral.

Según explicó Esteban Alfaro Diebra, director del Departamento de Palmares en Playa 2, de las cuatro ediciones precedentes egresaron 432 trabajadores calificados en gastronomía y en culinaria, la mayor parte de los cuales fueron incorporados a instalaciones de la empresa extrahotelera u otras pertenecientes al MINTUR.

El primer curso de capacitación, realizado en 2022, fue con 26 alumnos del barrio de Las Canteras, del municipio Playa, cumpliendo la indicación dada por el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de que las instituciones y empresas estatales contribuyan a la transformación de las comunidades identificadas como vulnerables.