Cinemateca de Cuba celebra 66 años con un ciclo de su catálogo

}Dedicada a la producción, investigación y conservación del cine cubano, la Cinemateca de Cuba arriba hoy a su aniversario 66 de fundada, y para celebrarlo tiene prevista la realización de un ciclo en el que invita a aproximarse a parte de su catálogo cinematográfico.

Clásicos de Cinemateca revisitados incluyen El salario del miedo (H. G. Clouzot, 1953); Invitación a la danza (Gene Kelly, 1956); Fresas silvestres (Ingmar Bergman, 1957); La noche (Michelangelo Antonioni, 1961), entre otros.

La institución, fundada el 6 de febrero de 1960, ha sido decisiva para el desarrollo de proyectos de investigación, publicaciones y una programación cinematográfica sostenida, según Juventud Rebelde.

Desde el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) llegan las felicitaciones a una entidad creada “con el propósito fundamental de garantizar la protección indefinida del patrimonio cinematográfico nacional y de contribuir al desarrollo cultural cinematográfico del público”.

Felicidades a sus fundadores, especialmente a Luciano Castillo y Lola Calviño, y a los nuevos integrantes del equipo, como Rubén Ricardo Infante y Joel del Río, escribió el presidente del Icaic, Alexis Triana. Agradeció a Juventud Rebelde por su labor de rescatar y poner en valor el patrimonio cinematográfico de Cuba.

En estos 66 años, la Cinemateca ha alcanzado numerosos hitos, incluida la publicación de cinco volúmenes de la Bitácora del cine cubano, y ha sido testigo de momentos clave como la obtención de la condición Memoria del Mundo de la UNESCO para el Noticiero Icaic Latinoamericano y, en 2023, para la Colección de Carteles del Cine Cubano (1960-1980).

Desde 1963, es miembro de la Federación Internacional de Archivos de Filmes.

(Tomado de Prensa Latina)