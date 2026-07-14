martes, julio 14, 2026
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Estados Unidos anuncia nuevas medidas unilaterales al Ministerio de Turismo de Cuba y otras entidades

Tomado de CMHW

La Administración de Donald Trump intensificó hoy su presión contra Cuba con una nueva serie de medidas unilaterales, que apuntan contra el Ministerio de Turismo y otras entidades de la isla.

Según información divulgada por los departamentos de Estado y del Tesoro estadounidense, la nueva medida busca afectar “las fuentes de financiación” del Estado cubano. En el listado de sancionados aparecen:

  • Ministerio de Turismo.
  • Grupo Empresarial de Transporte Maritimo Portuario (GEMAR).
  • Organizacion Superior de Direccion Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL).
  • Grupo Empresarial de Comerico Exterior (GECOMEX).
  • Coreydan S.A.
  •  Enetec S.A.
  •  Corporacion Antillana Exportadora (ANTEX S.A.).
  •  Milicias de Tropas Territoriales (MTT).
  •  Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

El Departamento de Estado detalló que las sanciones se ejecutan bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el pasado 1 de mayo de 2026.

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