La protección de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y el uso responsable del agua, la energía y los espacios públicos son acciones indispensables para garantizar un futuro sostenible.

En este empeño, la educación desde edades tempranas resulta decisiva, pues es en la infancia donde se forman los valores, hábitos y actitudes que acompañarán a las personas durante toda su vida.

En Caibarién, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en coordinación con el sector de Educación, desarrolla un importante proyecto comunitario denominado “Guardianes de la Naturaleza”, integrado por pioneros de 4to y 5to grado, con el objetivo de formar una conciencia ambiental responsable y comprometida con el entorno.



A través de este proyecto, niñas y niños participan activamente en acciones educativas y prácticas como la siembra de árboles, la limpieza de áreas verdes y costeras, el reciclaje de materiales, el cuidado de la flora y la fauna, así como charlas y talleres sobre el impacto de la contaminación y el cambio climático. Estas actividades no solo fortalecen el aprendizaje escolar, sino que convierten a los estudiantes en protagonistas del cuidado ambiental dentro de sus comunidades.

La FMC desempeña un rol esencial en este proceso, al acompañar a las escuelas, promover la participación de las familias y movilizar a la comunidad en función de una cultura de respeto y amor por la naturaleza. Las federadas contribuyen a la orientación, seguimiento y motivación de los pioneros, reforzando valores como la responsabilidad, la solidaridad y el sentido de pertenencia.

El proyecto Guardianes de la Naturaleza demuestra que cuando escuela, familia y organizaciones sociales trabajan de manera integrada, es posible formar generaciones más conscientes, capaces de proteger su entorno y asumir un papel activo en la construcción de un futuro más sano, justo y sostenible para todos.

