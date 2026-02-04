Elier Miranda Mesa entre los mejores del ajedrez cubano

El Gran Maestro caibarienense Elier Miranda Mesa se consolida como uno de los principales exponentes del ajedrez en Cuba, al ubicarse en el puesto 13 del ranking nacional de Elo, tras la actualización mensual realizada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

A pesar de haber cedido puntos en sus más recientes torneos, Miranda Mesa se mantiene dentro del grupo de élite, donde figuran jugadores que actualmente no representan a la Federación Cubana, como Carlos Daniel Albornoz, quien solicitó la baja del equipo nacional, y Yaser Quesada, radicado en Estados Unidos.

Por la provincia de Villa Clara, destaca también el Gran Maestro Ermes Espinosa, situado en el lugar 11 con 2461 puntos Elo. Mientras tanto, el Maestro Internacional de la Villa Blanca, Diasmany Otero Acosta, aparece en el puesto 68 con 2252, un resultado que especialistas consideran inferior a su verdadera fuerza competitiva.

En el ámbito femenino, la joven sagüera Jinela de la Caridad Hernández Rivero, de apenas 16 años, sorprende al ocupar el sexto lugar del listado Elo en Cuba, confirmando su proyección como una de las grandes promesas del ajedrez nacional. Asimismo, la remediana Lorena Beatriz Montejo Bello se ubica en el puesto 12, contribuyendo a la presencia de varias villaclareñas entre las veinte primeras del país.

En el panorama internacional, el noruego Magnus Carlsen continúa como líder indiscutible del ajedrez mundial, con un Elo de 2840 puntos, reafirmando su dominio en la disciplina.

Imagen: Archivo CMHS.