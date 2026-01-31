Convocan al concurso «El Fidel que vive en mí»

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en el contexto de la conmemoración del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, convoca al concurso “El Fidel que vive en mí”, con el propósito de promover la reflexión sobre su legado histórico, político y humano, especialmente entre las nuevas generaciones.

Este certamen busca recoger, a través de diferentes manifestaciones artísticas y literarias, cómo el pensamiento, la obra y el ejemplo ético de Fidel continúan presentes en la vida cotidiana, la conciencia social y los proyectos personales de los cubanos y cubanas de hoy. La iniciativa pretende fortalecer valores como la solidaridad, el patriotismo, la justicia social, la defensa de la soberanía y la unidad latinoamericana.

El concurso se desarrollará desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 29 de mayo de 2026, y podrán participar todas las personas sin límite de edad, distribuidas en tres categorías: infantil, adolescente y adulto. Las obras deberán inspirarse en temáticas relacionadas con Fidel, entre ellas su papel en el empoderamiento de la mujer, la educación, la ciencia, la cultura, la solidaridad internacional, el trabajo comunitario y su confianza en la juventud como garantía del futuro.

Las manifestaciones aceptadas incluyen literatura, artes plásticas, fotografía y audiovisual, permitiendo que cada participante exprese su visión personal desde distintas formas de creación. Un jurado especializado evaluará los trabajos atendiendo a su calidad artística, originalidad, coherencia con la temática y profundidad del mensaje.

Con este concurso, la FMC reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica y con la formación de una conciencia crítica y participativa, donde Fidel no es solo un recuerdo, sino una presencia viva en el pensamiento y la acción del pueblo cubano.

Imagen: Archivo CMHS.