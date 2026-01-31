Béisbol: Villa Clara, de naranja, recibe a los Leopardos Azucareros

A modo de agasajo por la entrega deportiva sobre el terreno en la 64 Serie Nacional de Béisbol, Villa Clara recibe este viernes a los Leopardos Azucareros.

Con gran entusiasmo, vestidos de color naranja, los villaclareños respondieron a la convocatoria para este recibimiento al equipo de béisbol de la provincia.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, acudieron a dar el primer abrazo a nuestros campeones, que destacaron por su coraje, el altruismo y entrega deportiva en la 64 Serie Nacional.

Estudiantes, trabajadores, las familias santaclareñas, se ubicaron desde Carretera a Manicaragua hasta Circunvalación banda Placetas, y luego por diferentes vías, Rotonda Placetas-Carretera Central, Calle Colón y hasta el Parque Leoncio Vidal.

Foto: Ramón Barreras.

Palabras de Susely Morfa González, integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara:

Hoy recibimos a nuestros muchachos, nuestros Leopardos anaranjados. Muchachos muy jóvenes, algunos son prácticamente niños, pero les sobra coraje y valentía.

Bajo el mando de un hombre serio, ético y profesional como Ramón Moré, sudaron con pasión por su camiseta.

Este pueblo que hoy los recibe , estuvo al lado de ustedes desde el primer juego cuando muchos no confiaban en que llegarían a donde han llegado. Pero aquí están, ya son nuestros campeones y nadie les regaló nada.

Dieron batalla hasta el final. Solo les pedimos que no pierdan la unidad, la visión de equipo para llegar al sueño anhelado de volver a ganar una Serie Nacional de Béisbol.

Hoy para nosotros ya son Campeones.

Foto: Ramón Barreras.

La gratitud del pueblo villaclareño a su equipo de béisbol. Foto: Henry Omar Pérez

La víspera, en un juego de múltiples facetas y emociones, los Leñadores de Las Tunas superaron nueve carreras por siete a los Azucareros de Villa Clara en el séptimo duelo de los cuartos de final de la Serie Nacional de Béisbol.