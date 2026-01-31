Diablos Rojos con apoyo de las softbolistas de Cuba

NUEVAMENTE la actuación de las jugadoras cubanas aportó al triunfo del monarca exponente Diablos Rojos Femenil (15×0) ante Unión Laguna, en la III Liga Mexicana de Softbol. Racimo decisivo de ocho carreras en la quinta entrada y buen trabajo de la lanzadora zurda granmense Yilian Tornés, resultaron la guía del exito. No era necesaria tanta paliza. En el primer inning, la receptora tunera Rosángela Jardines pegó jit con bases llenas y remolcó dos hacia el plato. La entrada grande para las escarlatas fue la quinta. También con ángulos congestionados, Elisa Ceccetti pegó imparable hacia el jardín derecho productor de dos anotaciones. Además, Rosa Del Castillo y Jimena Guerrero remolcaron una carrera cada una con roletazos y Jazmín Jackson coronó el rally con cuadrangular de tres anotaciones hacia el jardín izquierdo. También la jardinera guantanamera Elizabeth Robert conectó un doblete hacia el jardín central productor de la carrera número 11 para Diablos Rojos Femenil, en los spikes de la torpedera granmense Leannelys Zayas. La fiesta de Diablos Rojos Femenil cerró con ramillete de cuatro carreras en el sexto episodio. Yilián Tornés lanzó cinco innings sin permitir carreras. Esta es la segunda lechada consecutiva del elenco de las cubanas contra Unión Laguna.