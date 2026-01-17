Acción de presente y futuro

En el marco del homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio encamina su accionar al fortalecimiento de las estructuras de base, asumiendo un reordenamiento del trabajo que permita mayor eficacia, participación y protagonismo de las federadas.

Este proceso está dirigido a incrementar los espacios para el rescate de la historia, como vía esencial para fortalecer la identidad, la conciencia revolucionaria y el legado de Fidel en las nuevas generaciones. Paralelamente, se trabaja de manera intencionada en los indicadores medibles de la emulación, garantizando su control, evaluación sistemática y el impacto real de las acciones desarrolladas.

La FMC reafirma su compromiso de garantizar la presencia femenina en los procesos de superación, promoviendo la capacitación política, ideológica y técnica de las mujeres, como elemento clave para su crecimiento personal y su aporte al desarrollo social y económico del territorio.

De igual forma, se impulsa la producción de alimentos mediante los programas de patios y parcelas, contribuyendo a la soberanía alimentaria y al bienestar de las familias, con el liderazgo y la participación activa de las federadas en las comunidades.

Otro objetivo esencial es avanzar en el completamiento de la estructura municipal de la FMC, asegurando la preparación integral de sus cuadros y reservas, lo que permitirá elevar la calidad del trabajo y la atención a la base.

En este empeño, el municipio mantiene el compromiso de continuar aportando resultados y logros concretos en el trabajo con las mujeres, incidiendo de manera positiva en el lugar que ocupa la FMC provincial dentro del proceso emulativo, como expresión del esfuerzo colectivo, la disciplina y la fidelidad al legado de Fidel.

