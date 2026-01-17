Premian concurso infantil “Martí en el barrio”

Se desarrolló la premiación del concurso “Martí en el barrio” en el municipio de Caibarién, desde la sede de la Coordinación Municipal de los CDR, espacio que acogió este importante encuentro dedicado al pensamiento y legado del Héroe Nacional de Cuba.

La actividad contó con el acompañamiento de Mario Óscar González Milán, funcionario provincial; Leidy D. Moreno Ruiz, presidenta de la OPJM en nuestro terruño; y Yenli Suárez Campos, coordinadora municipal de los CDR, quienes resaltaron la importancia de continuar fomentando el estudio de la obra martiana desde las comunidades y las instituciones educativas.

Los premiados, todos estudiantes de la ESBU Antonio Arias García, fueron:

Derek Manso Martínez, Primer Lugar

Mariangel Martínez Leal, Segundo Lugar

Augusto César Fernández, Tercer Lugar

Lisdaily Águila Rojas, Mención

Este concurso reafirma la vigencia del pensamiento martiano en la comunidad y la necesidad permanente de su estudio, no solo como conocimiento histórico, sino como herramienta viva para la formación de valores, la conciencia social y la multiplicación de sus ideas en las nuevas generaciones.

Imágenes: de la autora.