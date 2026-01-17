Cubanas buscarán clasificación al mundial sub-17 de fútbol

Se prepararán en Nicaragua, donde sostendrán amistosos ante la selección local

La Habana.- LA ASOCIACIÓN de Fútbol de Cuba (AFC) anunció que la selección femenina sub-17 años jugará este domingo el primero de dos amistosos ante su similar de Nicaragua.

El conjunto dirigido por Silvio Pedro Miñoso aterrizó en Managua este viernes y aprovechará la estadía anticipada para prepararse con miras al Torneo Clasificatorio Mundialista Femenino Sub-17 de Concacaf 2026.

El martes 20 ensayará nuevamente contra las pinoleras, previo al debut en el evento premundial que será el día 25 frente a Granada.

Ancladas en el grupo E, las cubanas también rivalizan con Islas Vírgenes Británicas, el 27, y contra Anguila, el 29.

Descansarán la jornada del 31 y cierran la fase de grupos frente al fuerte conjunto de Costa Rica, el 2 de febrero.

Como solo las ganadoras de cada grupo avanzan de forma directa a la segunda ronda, la idea será acumular la mayor cantidad de goles ante sus primeras rivales, para que incluso sirva un empate ante las ticas.

Precisamente la selección de Costa Rica fue una de las cuatro clasificadas a la cita mundialista anterior, lo que habla de su calidad y pone en contexto la dificultad que tendrán las cubanas de avanzar a la segunda ronda.

Comoquiera deberán tener una buena actuación ante las costarricenses, pues existe otra posibilidad para los dos mejores segundos lugares entre los seis grupos en competencia.

De conseguirlo, se incluirán en la segunda ronda, en la que además de las ocho que obtengan el boleto de continuidad, esperan sembrados los cuatro mejores conjuntos del ranking de Concacaf luego del corte realizado en abril de 2025: Estados Unidos, México, Canadá y Puerto Rico.

Los 12 seleccionados que lleguen a esa segunda ronda se dividirán en tres apartados de cuatro, que jugarán nuevamente todos contra todos a una vuelta.

Obtendrán el boleto los tres equipos ganadores de cada grupo y el mejor de los segundos lugares para completar los cuatro clasificados a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la Fifa de Marruecos 2026.

Seguramente resultará muy provechoso que puedan jugar varios partidos antes de entrar en competencia, para la puesta a punto de las jugadoras que han estado entrenando en La Habana.

Hacerlo precisamente en la sede de competencia garantiza adaptación al ambiente y a la cancha de juego.

El equipo quedó compuesto por las siguientes jugadoras:

Dalila Rodríguez Lobaina

Emily Díaz Albial

Isabel Portela Rodríguez

Salet Prieto Castañeda

Shayla Valladares Galano

Grechy Albuerne Pérez

Yaiselis López García

María Eduarda Márquez Díaz

Brenda Santos Menéndez

Yoesmaida Leana Isac Isac

Liliann Turiño Fleites

Delian Faviana Simón Aren

Sunerhis Borrego Cañizares

Amarantha Domper López

Damiana Rosales García

Jenny Daniela Pérez Gross

Nataly Vanesa García Pantoja

Dedina Sheila Porra Rigal

Dayaba Ayala Fonseca

Camila Laura Peraza Pelier

Katherin Ceballos García