Las amenazas se rompen contra un océano de pueblo

La superioridad de la industria militar y el dinero sustentan las declaraciones prepotentes y discriminatorias de sus dueños, pero nunca bastarán para erradicar la resistencia de los pueblos. Las balas podrán cerrar los ojos de 32, miles o millones de hombres; sin embargo, la rabia y el dolor crecidos solo multiplicarán sus sueños y convicciones.

Existe una diferencia esencial entre quienes asesinan a sueldo y aquellos dispuestos a perecer por amor. Miguel Hernández escribió: «Es preciso matar para seguir viviendo», en contraposición con los que persiguen la «gloria» de adueñarse del mundo.

También José Martí nos habló sobre cómo «el número de estrellas en la frente» vence a la cantidad de armas en la mano. La historia de este país, en incontables ocasiones, demuestra que al final la justicia y la verdad encuentran la forma de saltar todas las barreras.

Cuando otra vez gravita sobre la Isla el dictamen iracundo del imperio, más de 500 000 personas marcharon en La Habana y enviaron un clarísimo mensaje a la Casa Blanca: jamás desearíamos sus bombas sobre nuestras ciudades, pero si se atrevieran, no saldrían ilesos los invasores.

El dolor y el orgullo develan ante nosotros el significado de la Patria descrito por Roberto Fernández Retamar: Eres la hermosa, eres la inmensa caja / donde irán a romperse nuestros huesos / para que siga haciéndose tu rostro. Ella abraza a quienes le ofrecieron su aliento el 3 de enero y a los que siempre marchan presurosos a su llamado.

Foto: Dunia Álvarez Palacios

Foto: Juvenal Balán

Foto: Juvenal Balán

Foto: Ricardo López Hevia