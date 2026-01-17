Festival de Documentales Santiago Álvarez perfila edición en Cuba

La edición 23 del Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam perfila hoy detalles para su arrancada el 5 de marzo en Santiago de Cuba y en la subsede de La Habana, informa Prensa Latina.



Dedicado al cine de Vietnam, el evento inscribió este año 151 obras para concurso, de ellas 135 documentales, 11 proyectos y 6 propuestas de fotoperiodismo.

Según la web oficial del festival, la elección del país invitado de honor coincide con el aniversario 80 del Día Nacional vietnamita, proclamado el 2 de septiembre de 1945, cuando Hồ Chí Minh leyó la Declaración de Independencia.

Hasta el 11 de marzo, ambas provincias ofrecerán al público un programa cultural que tiene entre sus objetivos principales apreciar y reflexionar sobre el cine documental.

Motivo por el cual el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y la Dirección Provincial de Cultura de Santiago de Cuba invitan a documentalistas de todas las regiones del mundo a participar en esta nueva edición.