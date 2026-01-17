Una vez más, Villa Clara y Cuba visten de luto y dignidad

Los villaclareños se aprestan, como toda Cuba, a rendir tributo a los 32 hermanos cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de la hermana Venezuela, el pasado 3 de enero.

«Porque hay hombres que aún después de muertos dan luz de aurora», como nos enseñó nuestro Apóstol José Martí; Villa Clara, como toda Cuba, rendirá tributo este viernes a los 32 héroes y mártires de nuestro país que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, durante el criminal ataque y secuestro contra el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y su compañera, la primera combatiente Cilia Flores, ocurrido el pasado 3 de enero.

Serán instantes de dolor, de regreso a las raíces y convicciones, de saber lo que somos y por qué luchamos, de mostrar nuestra decisión de seguir amando, y de no rendirnos cuando hay ideas tan grandes por defender, no sólo de dos pueblos, sino para construir y salvaguardar un mundo de paz y felicidad que merecen las generaciones futuras.

Será regresar a nuestro José Martí, quien se consideró hijo de Venezuela y del Libertador, y quien clamó: «Así armado de amor, a pedir vengo a los hijos de Bolívar un puesto en la Milicia de la paz».

Habrá llanto de un pueblo viril que no ceja en el empeño de juntar, de ofrecer corazones, y también se escuchará el mensaje de una tierra de muchos David que se enfrentan a Goliat, y que llevan sobre la frente la estrella que ilumina y mata.

En Santa Clara, otra vez veremos a nuestro pueblo digno, en el Museo de Artes Decorativas, y luego en los municipios de esta provincia, con la frente alta de estrellas insurrectas, con dolor, pero también con la certeza de que ellos, nuestros hermanos, ofrendaron sus vidas por un mundo mejor, de paz, donde las botas imperiales no impongan el odio y el crimen, y el vano intento de despedazar, con armas y la fuerza bruta, la altivez y dignidad de nuestros pueblos.

Ellos lucharon hasta la última bala, con el coraje que nos legaron generaciones y generaciones de hombres y mujeres de esta isla irredenta que no se dejan vencer, y que junto al poeta cantan que a los héroes se les recuerda en los brazos, y que viven allí, donde haya cubanos prestos a luchar, a continuar.

En cada municipio, después de las cuatro de la tarde se hará el tributo y será una señal de que nada ni nadie nos hará renunciar a nuestros sueños de libertad y paz.

Otra vez Cuba viste de luto y de dignidad, y otra vez este caimán verde será la luz del mundo, de ese futuro que anhelamos y por el cual vale la pena entregarlo todo, hasta la vida, si es preciso.

No están ni olvidados, ni muertos, sus restos se convertirán en la brújula que nos marcarán el camino por un país, por una América, por un mundo mejor.

Nuevamente la Patria está de luto, pero con el orgullo de quienes jamás se rinden, vivimos este enero un momento de hondos sentimientos patrios e internacionalistas, donde volverán a retumbar en cada corazón de quienes aman y fundan las palabras de nuestro José Martí: «Patria es humanidad».