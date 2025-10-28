martes, octubre 28, 2025
Caibarién

Rinden homenaje a Camilo Cienfuegos

María Isabel Morales Guerra

Caibarién fue sede del homenaje provincial por el aniversario 66 de la desaparición física del Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán. El cual se desarrolló en la Plaza que lleva el nombre del señor de la Vanguardia en el Malecón de la Villa Blanca.

Estudiantes de todas las enseñanzas del municipio, trabajadores y el pueblo en general depositaron flores en el mar como tributo al héroe de Yaguajay. Jorge Daniel Estrada Ramos, miembro del buró municipal de la UJC, pronunció las palabras centrales.

La ceremonia contó con las presencia de Susely Morfa, Miembro del Comite Central de Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y Milaxi Yanex Sánchez Armas, delegada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y gobernadora provincial. Asistieron también autoridades del Partido, el Gobierno y otras organizaciones municipales.

En un contexto afectado por el huracán Melissa, sobre todo en las provincias orientales, las actividades por Camilo se han reconvertido a plataformas digitales. Bajo la consigna «Camilo es la imagen del pueblo» lo cual refleja la unidad cubana para enfrentar los desafíos actuales.

Imagen: de la autora.

