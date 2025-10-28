Caibarién se alza con el tercer lugar en las pequeñas ligas de futbol
El equipo de Caibarién conquistó el tercer puesto en las pequeñas ligas de fútbol tras una intensa semifinal frente a Manicaragua, actuales campeones del torneo. El encuentro, disputado con gran entrega por ambos conjuntos, culminó con empate 2-2 en el tiempo reglamentario, gracias a la destacada actuación del goleador caibarienense, Xander Montenegro Laborit, autor de los dos tantos del equipo y responsable Si de los seis goles marcados por Caibarién en todo el certamen.
La definición desde el punto penal favoreció a Manicaragua, que logró imponerse 4-3 en una tanda cargada de tensión y precisión. En la otra llave semifinal, Cifuentes superó a Santa Clara, asegurando su pase a la gran final.
El duelo decisivo entre Manicaragua y Cifuentes ha sido pospuesto debido a la situación hidrometeorológica provocada por el paso del huracán Melisa por el territorio nacional. Las autoridades deportivas informarán próximamente la fecha reprogramada para la final.
Felicitaciones a Caibarién por su meritorio tercer lugar y a Xander Montenegro Laborit por su sobresaliente desempeño goleador.
Imagen: Archivo CMHS.