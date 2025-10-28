martes, octubre 28, 2025
Avanza la Villa Blanca hacia la internacionalización de sus productos

Lázara Talía Molina Acosta

Como parte del recorrido por los municipios villaclareños llegaron a Caibarién varios miembros del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) en Cuba, con la finalidad de evaluar las posibilidades locales para fomentar el comercio exterior.

Luego de un recorrido por los principales puntos productivos de la localidad, Daniel Urrutia Olsen, director de atención territorial del MINCEX, aseguró que el municipio cuenta con muchas potencialidades para incluir más productos en el mercado internacional y así desarrollar el turismo agroecológico y el senderismo. Aunque prevé amplias jornadas de trabajo considera que con esfuerzo y organización se pudiera lograr.

Este encuentro marcó el inicio de un proceso que busca integrar a los productores locales en el esquema de exportación, asegurando que cumplan los requisitos indispensables para competir a nivel internacional. También buscan que estos propios productos sean capaces de suplir las necesidades locales y apoyar a sus ciudadanos.

Se enfatizó en la necesidad de poner a los productores al centro del proceso de preparación para la exportación. Además, se propuso impulsar proyectos basados en energías renovables y potenciar las rutas turísticas, así como las fincas agroecológicas. La producción de miel y la revitalización de la tenería fueron identificadas como áreas claves para fomentar la exportación de productos locales.

Este encuentro representa un paso significativo hacia el desarrollo local y sostenible, marcando un compromiso con el futuro económico de Caibarién y su integración en el comercio internacional. 

Imagen: Archivo CMHS.

Lázara Talía Molina Acosta

Lázara Talía Molina Acosta

Periodista de Radio Caibarién

