Diez datos sobre el anteproyecto de ley de Código de Trabajo (+Infografía +pdf)

La nueva propuesta despliega un marco regulatorio integral para las relaciones laborales en Cuba

El proceso de consulta del anteproyecto de Ley del Código de Trabajo acontece desde el pasado 8 de septiembre y se extenderá durante todo el mes de octubre y noviembre. La norma será de aplicación general para las relaciones laborales individuales que se establezcan entre empleadores radicados en el territorio nacional y trabajadores cubanos.

A propósito, Cubahora propone la descarga del anteproyecto de ley en pdf y acerca diez datos que debes conocer sobre la nueva normativa.

Descargue aquí el anteproyecto de Ley del Código de Trabajo