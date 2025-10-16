jueves, octubre 16, 2025
Diez datos sobre el anteproyecto de ley de Código de Trabajo (+Infografía +pdf)

Tomado de Cubahora

La nueva propuesta despliega un marco regulatorio integral para las relaciones laborales en Cuba

El proceso de consulta del anteproyecto de Ley del Código de Trabajo acontece desde el pasado 8 de septiembre y se extenderá durante todo el mes de octubre y noviembre. La norma será de aplicación general para las relaciones laborales individuales que se establezcan entre empleadores radicados en el territorio nacional y trabajadores cubanos.

A propósito, Cubahora propone la descarga del anteproyecto de ley en pdf y acerca diez datos que debes conocer sobre la nueva normativa.

Infografía Cubahora

Descargue aquí el anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

