Tiradores cubanos confirmados para lid mundial de El Cairo

Casi 700 participantes se inscribieron en la justa

CUATRO cubanos se aprestan a intervenir en el Campeonato Mundial de Rifle y Pistola de El Cairo 2025, en Egipto.

Pactada del 6 al 18 de noviembre, la justa reunirá 697 competidores de 71 naciones. India presentará la delegación más numerosa con 40 inscritos.

El grupo de antillanos lo encabeza la multimedallista panamericana y centrocaribeña Laina Pérez, quien competirá en las pruebas de 10 y 25 metros de la pistola.

El también laureado en lides continentales y regionales, Jorge Grau, hará el viaje para participar en la modalidad de pistola de aire a 10 metros y en el tiro rápido a 25 metros.

Las rifleras Lisbet Hernández y Dianelys Pérez, completan la selección. Ambas rivalizarán en los eventos del rifle neumático a 10 metros y en el de 50 metros en tres posiciones.

Conducidos por el entrenador Yoleisy Lois, el grupo acudirá a la justa a buscar las puntuaciones más altas dentro de las posibilidades técnicas de cada uno.

El torneo reunirá a las principales figuras de este deporte a escala mundial, quienes competirán en el campo de tiro ubicado en el complejo deportivo Ciudad Olímpica Internacional de Egipto.

En la pasada edición del campeonato, acogida por Bakú, en Azerbaiyán durante el 2023, Grau concluyó en el puesto 100 de la modalidad de pistola neumática con 563 puntos.

Laina cerró en el escaño 71 de la pistola a 25 metros (570).En el fusil de aire a 10 metros, Pérez (619.1) y Hernández (618.6), ocuparon los lugares 105 y 108, respectivamente.

Por Cuba, los mejores ubicados en aquella oportunidad fueron los pistoleros Leuris Pupo y Jorge Félix Álvarez.

El doble monarca olímpico antillano finalizó en el escalón 19 de la pistola de tiro rápido a 25 metros con 580 unidades, y su compañero de equipo se despidió del certamen en el puesto 29, tras acumular 576 puntos.