Caibarién vence a Encrucijada y avanza a semifinales en las pequeñas ligas sub-13 provincial

En un emocionante duelo disputado en Calabazar de Sagua, el equipo de Caibarién se impuso 2-1 ante Encrucijada, asegurando su pase a las semifinales del torneo de pequeñas ligas de fútbol en la categoría sub-13.

Sander Montenegro Laborit fue la figura del encuentro, al marcar los dos goles del conjunto caibarienense, elevando su cuenta personal a cuatro anotaciones en lo que va de competencia. Por su parte, Encrucijada logró descontar desde el punto penal, pero no fue suficiente para revertir el marcador.

Con esta victoria, Caibarién alcanza el mejor resultado hasta el momento en pequeñas ligas del más universal de Todos los deportes, pues asegura un lugar entre los 4 primeros. El equipo ha mostrando solidez ofensiva y buen trabajo colectivo. El próximo desafío será en semifinales, donde buscarán continuar su camino hacia el título.

En esta competencia se juega a dos tiempos de 30 minutos con 15 de descanso, pausas de hidratación y los equipos tienen la posibilidad de cambiar jugadores libremente, osea pueden salir y entrar en el campo, cuando el entrenador lo crea conveniente.

Cada equipo tiene 18 jugadores.

Imagen: tomado del perfil de Facebook de Inder Caibarién.