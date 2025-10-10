Activan en Villa Clara grupos temporales de enfrentamiento a las arbovirosis

El doctor Neil Reyes Miranda, director del centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, aborda en la televisión local el tema del enfrentamiento a las arbovirosis. Foto: cortesía de Prosalud Villa Clara

En reunión del grupo provincial, efectuada en la tarde de este jueves, quedaron activados en los trece municipios de Villa Clara los grupos temporales de enfrentamiento a las arbovirosis.

En el referido encuentro se conoció que durante sábado y domingo habrá jornadas de higienización en cada municipio, y se hizo un llamado a la población para junto a los sectores estatal y no estatal dar una batida a los focos del mosquito Aedes aegypti.

El doctor Neil Reyes Miranda, director del centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, puntualizó que solo así podrá disminuir el actual alza de los virus del dengue, el chikungunya y oropouche. Añadió que hasta la fecha se han reportado 14 casos graves en total, sin ningún fallecido.

Durante la reunión del grupo temporal provincial de enfrentamiento a las arbovirosis, presidida por la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, se acordó un plan de medidas al respecto, como son la fumigación de las manzanas con casos reportados, la movilización de personal de varios sectores en apoyo a la campaña, la orientación de abrir las casas con mucho tiempo cerradas sin realizar el autofocal, y el apoyo del sector de la agricultura con bazucas para fumigar, entre otras.