Chequean producción de materiales de la construcción y de asfalto en Villa Clara

«Tenemos que recuperar la producción de asfalto, es imprescindible lograr estabilidad en las entregas de este recurso que necesita la provincia», dijo la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa, al encabezar este jueves, un recorrido por una de las principales plantas de la ciudad capital.

«De lo que se trata, es de atender disímiles preocupaciones de la vialidad en la provincia y los planteamientos de nuestro pueblo, no solo en Santa Clara, también en los trece municipios, en la Autopista y en tramos muy afectados como la Carretera Central en Santo Domingo, en San Juan, en Ranchuelo, y muchos otros», dijo la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas.

José Antonio Valeriano Fariñas, director general de la ECOING 25 en Villa Clara y Pedro Julio González León, director provincial de vialidad, explicaron cuánto se hace para logar mantener la disponibilidad de áridos y otros recursos necesarios en la producción de asfalto caliente.

Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Santa Clara, de Recursos Hidráulicos, Acueducto y fuerzas del Ministerio de la Construcción, también participaron en el encuentro.