Ningún hecho repudiable quedará impune

CAPTURADO EL INDIVIDUO QUE PROVOCÓ LA MUERTE DEL CAPITÁN LEONEL MESA RODRÍGUEZ

Como parte de las acciones investigativas desarrolladas desde el mismo momento del hecho, fuerzas combinadas del Ministerio del Interior dieron captura, a las 16:45 horas del sábado, en la ciudad de Remedios, al individuo que provocó la muerte del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector del municipio de Caibarién.

Durante la detención, se le ocupó el arma reglamentaria con su cargador, perteneciente al oficial fallecido, así como el arma blanca utilizada en la consumación del hecho criminal.

El detenido será sometido al proceso penal correspondiente, con el rigor que establece la justicia revolucionaria y conforme a la magnitud y gravedad del hecho cometido.

Ofrendas florales de Raúl y Diaz- Canel

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañaron la ceremonia de despedida de duelo del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Leonel Mesa Rodríguez, caído en cumplimiento del deber. La inhumación aconteció el pasado sábado, en su natal municipio de Taguasco, en Sancti Spíritus.

Además del miembro del Buró Político y ministro del Interior, general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, en el sentido homenaje estuvieron, con sus familiares y compañeros, las primeras secretarias del Partido en Villa Clara y Sancti Spíritus, Susely Morfa González y Deivy Pérez Martín, respectivamente, así como directivos del Gobierno, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, y pobladores del lugar.



Al pronunciar las palabras de despedida de duelo, el primer coronel Eddy Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la PNR, destacó que hablar del capitán Mesa Rodríguez «es referirnos a valores, compromiso, sentido de pertenencia, horas de desvelo, incansable lucha contra la delincuencia, alta sensibilidad por brindarle al pueblo orden y seguridad ciudadana, y entrega total a la Policía Nacional Revolucionaria».

Militaba en las gloriosas filas del Partido Comunista de Cuba, y a lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, como las medallas de Combatiente Internacionalista en Etiopía, por el 50 Aniversario de las FAR, por el 60 Aniversario del Minint, Distinción por X, XV Y XX años en el organismo, y nueve distinciones por el Servicio Distinguido.

Destacó el primer coronel Sierra Arias que a ello se suma «la mayor condecoración: el respeto, el cariño y el apoyo del revolucionario pueblo de Caibarién, donde cayó en cumplimiento del deber».