Comienza IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito

El IV Ejercicio debe contribuir a la movilización y activación de los Destacamentos de Vigilancia Cederista, la guardia obrera, las patrullas campesinas y los Destacamentos Mirando Mar.

A lo largo de esta semana se realizará en todo el país el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, con el propósito de incrementar las acciones de las organizaciones políticas, sociales y de masas, los órganos del Estado, del Gobierno y el Ministerio del Interior, en la prevención y enfrentamiento a las manifestaciones delictivas, la corrupción, las conductas antisociales, las drogas, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos.

Durante estos días habrá actividades diversas para elevar la preparación de las fuerzas y sus sistemas, comprobaciones, controles de los procesos investigativos, juicios ejemplarizantes, verificaciones para incrementar la labor de los equipos de dirección administrativa y los cuerpos de inspección estatal de los diferentes sectores, así como el control popular, de prevención y atención social.

Se prevén, además, ejercicios de vigilancia y patrullaje, cierres policiales, reuniones profilácticas con el potencial delictivo, acciones para contribuir a agilizar la tramitación de procesos penales y visitas de control al cumplimiento de la legalidad.

El Ejercicio coincide en el tiempo con la continuidad de la operación Contra las drogas se gana, que ha incluido actividades preventivas y de enfrentamiento, barrio debates, intervenciones integrales en comunidades, centros estudiantiles y laborales, entre otras.

