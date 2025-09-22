Tigres y Frikis, invictos en la Segunda Copa de beisbol «Enrique Oduardo Carvajal” en Caibarién

La Segunda Copa de Béisbol “ Enrique Oduardo Carvajal”, que se celebra en Caibarién, continuó su desarrollo este fin de semana, dónde los equipos de Remedios, Tigres y Frikis continúan Invictos.

Los Tigres mantuvieron su paso perfecto al vencer 9-6 a los Piratas de la Confitera, según la información del director de esta novena, Nelson Rojas Bravo.

Ayan Armenteros se llevó la victoria desde el montículo, mientras Elisdany Noa cargó con la derrota. Con este resultado, los Tigres se consolidan en la cima con récord de 3-0.

Por su parte, los Frikis también defendieron su invicto al imponerse 5-2 sobre los Titanes, quienes debutaron en la competencia con una derrota.

Los Tiburones protagonizaron una doble jornada frente a Viñas, saliendo airosos en ambos compromisos. Primero se impusieron 11-1 y luego repitieron la dosis con marcador de 8-3. Con estas victorias, los Tiburones mejoran su marca a 2-1, mientras Viñas sigue sin conocer el triunfo (0-4).

Tabla de posiciones actualizada tiene a los equipos

Equipo JJ JG JP

Tigres 3 3 0

Frikis 3 3 0

Tiburones 3 2 1

Confitera 3 1 2

Panteras 3 1 2

Titanes 1 0 1

Viñas 4 0 4

Adela 0 0 0

La próxima semana tiene los duelos en el Heriberto Duquesne de la 8va Villa de Remedios

Tigres vs Frikis (choque de invictos)

Panteras vs Viñas

Por su parte en el Humberto Jordán Gallo de Caibarién

Confitera vs Titanes

Tiburones vs Adela

En la segunda Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carvajal

El enfrentamiento entre Tigres y Frikis será el plato fuerte de la jornada, con ambos equipos buscando mantenerse invictos Además, se espera el debut de Adela, que aún no ha visto acción en el torneo.

En este evento clasifican 4 para semifinales de 1ro vs 4to y segundo contra tercero, en juegos de 9 entradas.

Imagen: Archivo CMHS.